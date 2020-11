Quand votre enfant s'oppose à vous, se met en colère ou fait des crises, il vous est peut-être difficile de ne pas perdre patience. Au moyen de ses nombreuses oppositions, votre enfant tente en fait de s'affirmer. C'est une étape normale du développement. Il exprime son individualité et son désir d'autonomie. Voici trois conseils qui vous aideront à gérer ses comportements.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Donner un faux choix. Quand vous exigez quelque chose de précis à votre enfant, il peut s’y opposer facilement. Il refuse tout… ou presque! Si vous lui donnez un faux choix, il aura l’impression de vraiment décider et sera moins porté à se braquer. « Veux-tu brosser tes dents avant ou après l’histoire? » Ainsi, vous reconnaissez qu’il a, dans certaines circonstances, un réel pouvoir de décision.

2. Dire un oui déguisé. Les non entraînent des non. Et c’est vite sans fin! Votre enfant demande de jouer encore un peu. « Oui, tu peux jouer encore 10 minutes, après avoir brossé tes dents. » Évitez d’argumenter. Plus vous expliquez longuement ou argumentez avec votre jeune, plus il y a place à l’argumentation sans fin. Soyez clair et précis dans vos demandes et appliquez la conséquence prévue en cas de désobéissance.

3. Nourrir les bons comportements. Si possible, ignorez intentionnellement ses mauvais comportements. Votre enfant fait une crise? Assurez-vous qu’il n’y a pas de danger et changez de pièce. Du coup, vous risquez de moins perdre patience. Aussi, rappelez-vous que par sa crise, il tente d’attirer votre attention. Soulignez plutôt ses bons coups, ses efforts et ses comportements positifs au lieu de nommer que ce qui ne va pas.

De la même auteure

5 trucs pour mieux gérer votre temps

Votre enfant est négatif : 5 solutions

Intimidation sur les réseaux sociaux : quoi faire

Charge mentale: 4 choses que les enfants peuvent faire pour aider

3 moyens de gérer les chicanes de jouets