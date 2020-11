Gérer son temps, c'est autant l'optimiser que le planifier. Voici cinq trucs pour ne plus perdre une minute. Vous aurez ainsi plus de temps pour ce qui vous plaît vraiment!

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Rangez pour mieux profiter du temps. Établissez une méthode de rangement qui vous convient (un classeur, une boîte, un bureau, etc.) et tenez-vous-y. Et cela vaut autant pour les factures que pour les bas, les médicaments, les réserves de produits d’entretien ménager, etc. Quand chaque chose est à sa place, vous perdez beaucoup moins de temps… à les chercher!

2. Apprenez à dire « Merci, mais non merci! » Apprenez à refuser en restant poli, mais conséquent. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir assez de temps et toujours accepter d’être parent accompagnateur pour une sortie scolaire, de récupérer le boulot d’un collègue qui a encore besoin de votre aide, d’aller visiter votre famille alors que vous ne rêvez que de rester chez vous, etc.

3. Planifiez pour moins stresser. La non-gestion de votre temps cause du stress. Quand tout est flou, vous avez l’impression de ne pas avoir le contrôle sur ce qui vous arrive. Prenez du temps, le dimanche, pour planifier la semaine en notant les événements importants de chaque jour (les courses, le « taxi » à faire pour les activités des enfants, les rendez-vous, etc.). Divisez les tâches avec votre partenaire pour traverser votre semaine sans stress ni panique!

4. Décrochez pour vous concentrer davantage. Limitez votre temps sur les réseaux sociaux afin d’être plus productif. Fermez aussi votre boîte de courriel et filtrez les appels quand vous devez faire une tâche qui nécessite de la concentration. Vous n’avez pas à être disponible 100 % du temps. Soyez indisponible pour les autres, mais enfin disponible pour vous.

5. Outillez-vous pour mieux agir. Qui voudrait pelleter de la neige avec une cuillère à soupe? Qui cuisine avec un marteau? Si vous choisissez les bons outils pour effectuer vos tâches, vous serez plus productif et optimiserez votre temps. Qu’est-ce qui vous permettrait de faire mieux vos différentes tâches? Passez à l’action!

