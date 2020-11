Vous cherchez des activités amusantes à faire en famille lors du congé pascal? La zone Jeunesse vous propose des devinettes, des ateliers culinaires, des applis ludiques, des expériences scientifiques et des chorégraphies!

Un texte de Yohane Cassabois

Mes p’tits pourquoi

>>> Pour les 3 à 5 ans

Comment fait la pluie pour entrer dans les nuages? Photo : Bayam/Océane Meklemberg

À quoi la queue des animaux sert-elle? Pourquoi a-t-on le hoquet? Comment fabrique-t-on le chocolat? Où le soleil va-t-il quand il se couche? Amusez-vous avec vos enfants à essayer de deviner les réponses à 26 questions qu’on se pose. Qu fera le plus preuve de perspicacité?

Ari Cui Cui

>>> Pour les 3 à 5 ans

Cuisine-surprise Photo : Les Affranchis

Avec l’appli Cuisine-surprise, les enfants peuvent s’amuser à créer des recettes pour Ari Cui Cui et ses amis et, ainsi, développer leur imagination. Chanteuse et conteuse adorée par les jeunes, elle saura répandre la bonne humeur dans toute votre maison.

L’appli des petits

>>> Pour les 3 à 5 ans

L'appli des petits Photo : Radio-Canada

Gratuite, sécuritaire, l’appli regroupe de nombreux jeux, dessins animés, activités et autres surprises qui plairont aux bouts de chou. Monsieur Favori, la mascotte de l’appli, guide les 3 à 5 ans dans un univers ludique sans publicité. Grâce à cette appli offerte sur iTunes et sur Google Play, vos enfants développent leur autonomie et leurs réflexes.

Le défi 5 ingrédients avec les sœurs Coutu

>>> Pour les 7 à 10 ans

Mélia et Alys cuisinent un guacamole. Photo : Levy_L_Marquis

Comment apprendre à vos enfants à cuisiner des recettes faciles pour les aider à développer leur autonomie, leur palais, et renforcer leurs compétences en lecture et en mathématiques? Mélia et Alys Coutu proposent des recettes simples et délicieuses. Avec des biscuits au chocolat, des boules d’énergie dattes et coco, du brie fondant, du guacamole, du pain doré et d’autres gourmandises, toute la famille va se régaler, et vos enfants commenceront à acquérir des bonnes habitudes alimentaires.

Vite pas vite

>>> Pour les 8 à 10 ans

L'animateur Frédéric Choinière fait tourner une invention. Photo : Productions du 13e

Avec plus de 100 vidéos qui permettent aux enfants de développer leur curiosité et leur esprit d’analyse, vous allez vous amuser à coup sûr. Les déjantés animateurs Fred et JS, toujours à la recherche des expériences scientifiques les plus folles, vous promettent des fous rires mémorables. Regardez-les en famille prendre une bonne chiquée de gomme pour gonfler la plus grosse balloune possible... et voir en détail comment elle leur éclate au visage, se mettre au défi de traverser le vortex pour accéder à l’autre dimension ou encore tester une toupie à réaction.

Danser sa vie

>>> Pour les 8 à 10 ans

Alice lève le bras en prenant une pose de ballet Photo : Attraction

Avec Massi Mahiou et Alice Morel-Michaud, les gestes de la vie quotidienne deviennent vraiment le fun! Vous pouvez danser en dessinant, en vous séchant les cheveux, en sortant le recyclage, en étudiant, en vous brossant les dents ou en vous mouchant. Relever le pari familial de bouger chaque jour du congé de Pâques : qui des parents ou des enfants va le plus danser?

En bonus

Sur la chaîne YouTube de la zone Jeunesse, retrouvez des listes de lecture qui sauront ravir les petits et les grands.