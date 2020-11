La poule qui roule et Le lapin qui saute Photo : Gracieuseté - Dominique et Compagnie

Le printemps est arrivé et Pâques est dans quelques jours. Cette fête est souvent associée aux animaux de la ferme. Une belle thématique en littérature jeunesse et souvent prétexte pour traiter de sujets parfois délicats.

Un texte de Ève Christian

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits Photo : Gracieuseté - Père Castor

Titre : Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits

Autrices : Nicola O’Byrne (textes et illustrations), Rose-Marie Vassallo (traduction)

Éditions : Père Castor

Pour les enfants : à partir de 3 ans

Résumé : Une conversation entre un lapereau qui ne veut pas dormir et la nuit, qu’il a enfermée dans sa boîte à biscuits. Ainsi, tant qu’elle est sous le couvercle, il fait clair et il n’aura pas à aller se coucher!

Mon avis : L’autrice a su traiter du rituel du coucher avec douceur et intelligence. Le petit lapin apprend les utilités de la nuit et les conséquences de sa disparition sur son humeur et sur la nature et les animaux. Les bambins aimeront le dépliant-surprise de ce magnifique album, qui leur permettra de regarder dans la boîte à biscuits!

Le coq qui voulait être une poule Photo : Gracieuseté - Michel Quintin

Titre : Le coq qui voulait être une poule

Autrices : Carine Paquin (textes) et Laurence Dechassez (illustrations)

Éditions : Michel Quintin

Pour les enfants : à partir de 4 ans

Résumé : Parmi les 12 poussins nés au poulailler de la ferme de la Haute-Cour se trouve George, le futur coq. Jour après jour, il se rend compte qu’il a davantage d’affinités avec les poulettes qu’avec les poussins mâles. Comment vivre cette différence? Sera-t-elle acceptée au sein du poulailler?

Mon avis : Joli petit album autant par les illustrations colorées et expressives que par la thématique abordée : les rôles de genre. La différence que ressent le poussin George par rapport à ses frères est traitée avec délicatesse et une dose d’humour.

Deux livres aux éditions : Alaska

Auteurs : Marie-C Lachance (textes) et Mike Pelland (illustrations)

Pour les enfants: à partir de 4 ans

Le coq qui avait perdu son cri Photo : Gracieuseté - Alaska

Titre : Le coq qui avait perdu son cri

Résumé : Le moment est venu pour le jeune coq Clément de faire son travail : réveiller les animaux de la ferme. Mais ce qui sort de sa bouche n’est pas du tout le cri auquel il s’attendait! Son grand-père lui fera comprendre que tous les coqs n’ont pas le même chant. En écoutant le sien, on comprend ce qu’il veut dire!

---

Le lapin qui ne se brossait pas les dents Photo : Gracieuseté - Alaska

Titre : Le lapin qui ne se brossait pas les dents

Résumé : Comme tous les lapins, celui-ci aime les carottes. Mais il les trempe dans le chocolat, les bonbons et tout ce qu’il y a de sucré. Et c’est bien connu, quand on ne se lave pas les dents, le sucre les corrompt, et des conséquences désagréables s’en suivent!

Mon avis : Ce sont des contes amusants soutenant une morale subtile. Une réalité augmentée est ajoutée à cette collection qui comprend trois titres. Téléchargez l’appli de la maison d’édition, et sept des pages deviennent animées lorsqu’on les survole et présentent chacune une courte chanson entraînante.

Mon cheval Chocolat Photo : Gracieuseté - Dominique et Compagnie

Titre : Mon cheval Chocolat

Auteurs : Béatrice M. Richet (textes) et Claude Thivierge (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants : à partir de 5 ans

Résumé : Une fillette présente son cheval ainsi que les soins qu’elle lui apporte.

Mon avis : La collection À pas de souris – niveau rouge convient pour les enfants qui en sont à leurs toutes premières lectures. Histoire simple – une centaine de mots –, lexique et outils audio et activités à partir du site Internet : chanson (avec ou sans paroles), texte des paroles, dessins à colorier et lecture de l’histoire.

La poule qui roule et Le lapin qui saute Photo : Gracieuseté - Dominique et Compagnie

Titre : La poule qui roule et Le lapin qui saute

Autrices : Mélissa Jacques (textes) et Lucile Danis Drouot (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants : à partir de 6 ans

Résumé : Dans un cas comme dans l’autre, c’est soit maman poule qui a perdu ses poussins, soit bébé lapin qui cherche sa maman, à différents endroits de la ferme ou dans la nature.

Mon avis : Cette collection À pas de souris – Drôles de bêtes est une suite logique à la collection précédente. L’histoire utilise un vocabulaire un peu plus fourni (au plus 150 mots), les illustrations sont tout aussi attrayantes et il y a aussi les paroles d’une chanson à fredonner sur un air connu. Afin d’attirer l’attention des enfants, le nom des animaux est inscrit en rouge, ainsi que le verbe exploité dans chaque histoire.

Saturne, le cheval de cirque Photo : Gracieuseté - Soulières

Titre : Saturne, le cheval de cirque

Auteurs : Jennifer Tremblay (textes) et Jean-Luc Trudel (illustrations)

Éditions : Soulières éditeur

Pour les jeunes à partir de : 7 ans

Résumé : Un cirque ambulant s’installe dans le village où habitent Amélie et son grand-père, qui est réputé pour parler aux chevaux. Ces belles bêtes sont bien traitées dans leur écurie, mieux que Saturne, le cheval du cirque. Amélie décide d’ailleurs de le prendre sous son aile et de traiter sa patte blessée, défiant l’accord du propriétaire du cirque.

Mon avis : Les mots imagent bien le scénario; au fil de la lecture de ce court roman, on voit le film des événements. Une histoire très touchante : mon cœur d’amoureuse des chevaux s’est empli de tristesse à un certain moment… mais ça finit bien!