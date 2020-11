Des idées culturelles pour la fin de semaine pascale? En voici deux qui sauront captiver vos enfants différemment!

Un texte de Ève Christian

Théâtre : Le bibliothécaire

Quoi : Le bibliothécaire

Où : La TOHU, 2345, rue Jarry Est, Montréal

Quand : le samedi 20 avril à 11 h et à 15 h et le lundi 22 avril à 11 h

Pour qui : enfants de tout âge à partir de 5 ans

Description : La mission de la compagnie théâtrale Le Gros Orteil est de créer des spectacles multidisciplinaires (cirque – théâtre – jeu clownesque) de grande qualité qui plairont aux jeunes. Avec Le bibliothécaire, c’est mission accomplie! Dans un contexte qui pourrait sembler sérieux au premier abord (un homme travaille dans une bibliothèque où les livres sont évidemment bien rangés) s’installe un univers complètement déjanté où l’imaginaire joue un rôle prépondérant. Le bibliothécaire n’a qu’à ouvrir un livre pour que les mots l’emportent dans des mondes farfelus où les aventures, le suspense et l’amour se côtoient.

Mon avis : Ce spectacle de 50 minutes sans entracte ravira les jeunes comme les moins jeunes. L’artiste, seul en scène, est d’une telle polyvalence : il passe de la jonglerie à l’acrobatie, il devient comédien, musicien, chanteur, mime ou danseur! Il joue avec le public et va même jusqu’à s’en servir!

D’après cet extrait, les drôleries et le dynamisme de l’artiste Hippolyte font réagir les enfants.

Prix : Taxes en sus, voir la billetterie

Enfants (15 ans et moins) : 15 $

Étudiants et 25 ans et moins : 25,50 $

Aînés (65 ans et plus) : 28 $

Adultes : 30 $

À travers mes yeux de la compagnie Bouge de là Photo : Gracieuseté - Compagnie Bouge de là/Rolline Laporte

Danse : À travers mes yeux

Quoi : À travers mes yeux – de la compagnie de danse Bouge de là

Où : Maison de la culture Claude-Léveillée, 911, rue Jean-Talon Est, Montréal

Quand : le samedi 20 avril à 15 h

Pour qui : enfants à partir de 3 ans et enfants du primaire

Description : Quatre danseuses de la compagnie Bouge de là s’amusent sur la scène avec de gros ballons qui ont l’air de boules d’ouate ou font des constructions avec différentes formes géométriques. Pendant ce temps, la lumière va et vient et les ombres se joignent à la partie. Le monde visuel se transforme au gré des lignes, des textures, des couleurs ou du noir et blanc, le tout, sur des musiques et des percussions, mais aussi sur des sons et des bruits.

Mon avis : Durant les 40 minutes que dure ce spectacle, les enfants n’auront pas le temps de cligner des yeux tellement il captivera leur attention. De mon point de vue d’adulte, je pense qu’il décrit bien la façon avec laquelle les enfants découvrent les objets et s’amusent avec eux. J’ai assisté à une représentation avec une salle pleine de bouts de chou de 3 et 4 ans émerveillés de suivre ce qui défilait sous leurs yeux, et même les quelques moments plus lents ne leur ont pas fait perdre le fil! C’est ludique, doux et ça fait sourire.

Prix : Laissez-passer gratuits si récupérés en personne; sinon, accessibles en ligne à 2 $ / billet. Infos : 514-872-6131.

+ : Spectacle aussi présenté à l’occasion du festival Petits bonheurs, le 11 mai à 11 h à la Maison des Arts de Laval. (16 $ taxes incluses)

Abécédaire 26 cartes à danser. Photo : Gracieuseté - Compagnie Bouge de là

En extra : La chorégraphe Hélène Langevin a eu l’idée de ce jeu genre abécédaire,26 cartes à danser, pour faire entrer la danse dans les milieux où évoluent les enfants. Parents, éducatrices et profs trouveront l’inspiration nécessaire pour animer des activités basées sur le mouvement, telles que représenter la lettre par des corps positionnés au sol. Les enfants pourront apprendre un mot débutant par chacune des 26 lettres tout en s’amusant en bougeant! Des compléments numériques (vidéo et audio) sont aussi offerts. (Coût : 35 $ taxes incluses)