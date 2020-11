Comme les inscriptions doivent se faire le plus tôt possible au printemps, il n'est jamais trop tôt pour communiquer avec les camps pour vérifier leur programme et leurs disponibilités.

Si vous tardez de plusieurs semaines, ne vous en faites pas! Des annulations peuvent survenir en tout temps et ainsi augmenter vos chances d'inscrire vos enfants à la dernière minute. Notez également que plusieurs associations forment des groupes supplémentaires afin de répondre à la demande des parents.

Ce contenu a été écrit par Sonia Cosentino, de notre partenaire Maman pour la vie.

Par où commencer?

Il existe des centaines de camps, et ce, pour tous les âges, toutes les catégories et tous les goûts. Plusieurs possibilités s’offrent à vous, notamment des camps de vacances ou des camps de jour spécialisés (pour enfants avec handicap, une déficience ou un trouble précis).

Vous pouvez opter pour un camp plus traditionnel où le sport et le plein air sont mis de l’avant, ou vous tourner vers des camps aux thèmes spécialisés comme les sciences, l’astronomie, l’art culinaire, la musique, ou les arts visuels ou de la scène. Sachez cependant qu’un programme est considéré comme spécialisé si on y consacre un minimum de deux heures par jour à un thème. Lors de cette période, les enfants travaillent à l’apprentissage et la maîtrise de l’activité tandis que les moniteurs supervisent le camp de jour et offrent l’expertise nécessaire liée au champ d’activité choisi.

Camps de vacances

Les séjours varient normalement de 3 à 21 jours. Les camps de vacances s’adressent aux jeunes de 3 à 17 ans et s’offrent dans la majorité des cas en dehors des grands centres urbains. Le camp de vacances avec séjour permet à l’enfant de vivre une expérience tout autre que celle qu’il vit chez lui au quotidien. L’option du séjour est propice au développement de sa créativité et de son indépendance tout en lui permettant de lâcher son fou.

Camps spécialisés

Il existe plusieurs camps de jour pouvant répondre aux besoins d’enfants ayant un handicap, une déficience ou un trouble défini. Les moniteurs y possèdent tous une expertise professionnelle octroyant ainsi aux enfants (ou adultes) qui y séjournent la chance de vivre de bons moments tout en développant de nouvelles aptitudes et de nouvelles passions. Les camps de jour spécialisés sont aménagés en fonction des besoins de leur clientèle afin de leur assurer un environnement sécuritaire et stimulant.

Camps de jour

Pour les jeunes de 3 à 17 ans, les camps de jour offrent une panoplie de sorties et d’activités autorisant ainsi l’évacuation de leur trop-plein d’énergie. Une grande variété d’activités est proposée à l’enfant. Lisez notre article 15 camps de jour à découvrir pour avoir une idée de l'offre.

De la baignade à la randonnée en vélo en passant par la chasse au trésor, le tir à l'arc et l’atelier de dessin, sans oublier le théâtre et l’improvisation, les camps de jour sont réputés pour leur côté dynamique et actif. Ils sont aussi un moyen, pour les parents, de côtoyer quotidiennement les animateurs et de suivre de près l’évolution et l’apprentissage de leurs enfants. Les camps de jour sont souvent installés dans les quartiers résidentiels, donc possiblement à proximité de votre résidence.

Comment faire le bon choix?

Tout d’abord, il est bien important de vérifier avec votre enfant ses champs d’intérêt. En lui imposant un camp pour lequel il n’aura aucune motivation, vous pourriez contribuer à lui faire détester l’endroit et ainsi l’empêcher de s’épanouir. Si vous le laissez choisir davantage, il pourra progresser avec énergie et un enthousiasme sans cesse renouvelé. Votre enfant est-il suffisamment autonome et a-t-il assez confiance en lui pour que vous puissiez considérer un camp de jour avec séjour? Où désire-t-il plutôt rester près de la maison en fréquentant un camp de jour?

Déterminez les champs d’intérêt de votre enfant selon ses goûts et ses désirs

Établissez un budget que vous pouvez et désirez allouer.

Consultez le Répertoire des camps accrédités ou le site de l’Association des camps certifiés du Québec pour vous aider.

Faites une première sélection des camps qui vous intéressent.

Recherchez de l’information complémentaire sur chacun de ces camps.

Faites une visite des lieux, rencontrez les directeurs et le personnel du camp. (Certains camps offrent des journées portes ouvertes.)

Accréditation

L’accréditation de l’Association des camps certifiés du Québec est axée sur la qualité de l’encadrement offert aux participants (formation, expertise, ratio animateur/campeurs, temps consacré aux activités spécialisées, sécurité, etc.)

Classification

La classification évalue le confort d’un camp selon quatre critères; terrain et bâtiment; accueil et service; hébergement; et installations sanitaires. La classification est établie par la Corporation de l’industrie touristique du Québec, une société mandatée par Tourisme Québec pour catégoriser tous les établissements d’hébergement touristique.

Les camps accrédités par l’ACQ sont souscrits à des critères rigoureux d’accréditation qui garantissent une catégorie d’animateurs bien formés sur le plan pédagogique, un environnement sécuritaire et une programmation de qualité pour votre enfant.

Les camps de jour, qu’ils soient spécialisés ou non, permettent aux enfants de vivre de nouvelles expériences, de tisser des liens d’amitié et de découvrir de nouvelles passions ou de nouveaux champs d’intérêt. Voyez-y!