Six livres jeunesse Photo : Radio-Canada

Le 2 avril, c'est la Journée internationale du livre pour enfants. Nous vous proposons donc huit livres qui parlent de livres ou de lecture. Des livres humoristiques, des livres suscitant la curiosité même chez les moins intéressés et d'autres attrayants pour les petits comme les grands.

Un texte de Ève Christian

Titre : Galette aime les livres

Autrices : Lina Rousseau (textes) et Marie-Claude Favreau (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Ce sont quatre histoires dont la thématique est le livre. Galette les adore et les trouve partout : chez lui, à sa garderie, à la bibliothèque et même dans sa salopette!

Mon avis : La collection Galette et Tartine propose ces petits livres carrés parfaits pour les tout-petits, qui se reconnaîtront dans les activités quotidiennes de Galette; illustrations douces et phrases courtes, parfois en rimettes. Autres produits pour éveiller le petit à la lecture : imagiers, casse-tête, albums à colorier.

Titre : Le loup qui n’aimait pas lire

Autrices : Orianne Lallemand (textes) et Éléonore Thuillier (illustrations)

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Loup, ce grand loup gris sympathique et pas du tout méchant, dévore les livres, dans le vrai sens du mot! Il aime le papier! Jusqu’à ce qu’un ami lui suggère de plutôt lire le contenu de ces pages où il pourra vivre de belles aventures!

Mon avis : Charmante collection de plusieurs titres colorés aux histoires simples et à la morale douce, avec toujours un brin d’humour. Les petits adoreront, et les grands souriront assurément; ce livre ouvre la porte aux contes que Loup découvre lors de son aventure…

Titre : Ce livre n’est pas le bon!

Auteurs : Richard Byrne (textes et illustrations) et Kévin Viala (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Bruno et Bella sont propulsés hors du livre par le gros chien de cette dernière et atterrissent dans un autre bouquin. Inquiets, ils visiteront des livres de différents genres, avant de retrouver, enfin, les pages qu’ils connaissent bien.

Mon avis : À l’instar de Ce livre a mangé mon chien!, où Bella promène son chien sur les pages du livre pendant qu’il se fait avaler par elles, cet album fera rire les tout-petits, et assurément les grands qui leur feront la lecture! Joli, original et plein de fantaisie!

Titre : Chloé et sa copine de lecture

Autrices : Lisa Paap (textes et illustrations) et Isabelle Allard (traduction)

Éditions : Scholastic



Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : La petite Chloé n’aime pas la lecture. Elle a l’impression que les mots sont difficiles à lire et a peur de faire rire d’elle dans sa classe... Jusqu’au jour où elle participe à une activité qu’offre sa bibliothèque : lire des histoires à des chiens patients et attentifs!

Mon avis : Une belle idée qu’on devrait implanter dans les bibliothèques, et même dans les écoles primaires! En lisant les mots d’une histoire à un chien, l’enfant ne ressent aucune pression, car l’animal est patient et ne juge pas. Il apprivoise ainsi la lecture et y trouve du plaisir. Un livre magnifique qui donne le goût d’en faire partie.

Titre : C’est un livre

Auteurs : Lane Smith (textes et illustrations) et Jean-François Ménard (traduction)

Éditions : Gallimard

Pour les enfants à partir de : 5 ans (et plus!)

Résumé : Un court conte dans lequel un singe tente d’expliquer ce qu’est un livre à un âne de l’ère très moderne qui ne connaît que les objets électroniques!

Mon avis : L’enfant reconnaîtra les questions posées par le petit âne : « Comment fait-on défiler le texte? Où est la souris? On peut s’en servir pour chatter? Il a un code d’accès? », etc. Et le singe de répondre : « NON! C’est un livre! » Très drôle!

Titre : Je m’appelle livre et je vais vous raconter mon histoire

Auteurs : John Agars (textes) et Neil Packer (illustrations)

Éditions : Nathan

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : La communication a commencé il y a 5000 ans, par la voix, puis avec l’écriture. L’histoire du livre, de ses origines jusqu’à aujourd’hui, narrée par le livre lui-même : l’argile, les différents alphabets, le papyrus, le rouleau, le parchemin, les manuscrits, l’imprimé… jusqu’au livre électronique.

Mon avis : Ç’aurait pu être une description lourde et didactique; au contraire : c’est bien intéressant avec une touche d’humour. Les encadrés contenant des textes de gens célèbres et les illustrations en noir sur blanc sauront capter l’attention des préados.

Titre : Des livres et moi

Auteur : Mattieu Radenac (textes)

Éditions : Syros

Pour les jeunes à partir de : 11 ans

Résumé : Pour obtenir une bonne note en français et afin d’épater son prof, malgré son désintérêt pour la lecture, Alex a l’idée d’interviewer un célèbre auteur. Cet échange se fait par courriel. Au fil des messages, il se crée une proximité, qui demeure tout de même lointaine, entre deux individus ne se connaissant pas. L’auteur s’amuse à garder secret le genre d’Alex… longtemps.

Mon avis : Intéressante manière d’écrire un roman; les jeunes apprécieront la mise en page. Les en-têtes des courriels qui vont et viennent indiquent les dates des échanges et ainsi les délais entre les questions et réponses. Ce qui s’annonçait comme une entrevue relativement anodine s’avère une discussion entre deux interlocuteurs qui se dévoilent des pans de leur vie. Émouvant pour le lecteur.

Titre : Le roi qui avait peur des livres

Autrices : Lyne Vanier (textes) et Marie-France Landry (illustrations)

Éditions : Pierre Tisseyre, coll. Papillon

Pour les jeunes à partir de : 11 ans

Résumé : Une histoire aux multiples rebondissements qui oscille entre le monde réel et celui du livre. Les habitants du royaume des Cent cinquante-sept Rivières sont sous le joug d’un roi sans merci qui impose ses lois, souvent injustifiées, dont celle de priver ses sujets de livres, parce qu’il en a peur! Pour aider les personnages, Juliette, 11 ans, et ses trois amis, feront des allers-retours dans le roman, entraînant avec eux certains des habitants!

Mon avis : Les préados seront servis en matière de nouveaux mots! L’autrice a une imagination débordante et sort des sentiers battus : parmi les quatre amis, elle décrit l’un d’eux avec des symptômes de l’autisme sans jamais nommer la maladie, alors que Marie-Soleil se sent davantage un garçon. Un livre dans lequel on plonge, littéralement!