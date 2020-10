Vous avez beaucoup de choses en tête? Vous courez toujours? Vos enfants peuvent vous donner un coup de main et réduire du coup votre charge mentale. Voici quatre actions que peuvent faire les petits pour vous aider.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Avoir une tâche claire

Distribuez une tâche (ou plus!) claire et adaptée à son âge à votre enfant. Délimitez le moment où ce doit être fait ou dans quel délai (« Tu vides les poubelles chaque matin avant d’aller à l’école. » ou « Tu passes l’aspirateur avant le jeudi soir. »). Ainsi, vous déléguez complètement la tâche et n’avez plus besoin de le lui rappeler.

2. Être le secrétaire de la famille

Votre enfant adore écrire? Faites-lui rédiger la liste d’épicerie pendant que vous faites l’inventaire du garde-manger, ou encore demandez-lui de créer le calendrier par semaine. Vous pourrez terminer la tâche au besoin, mais cette aide vous sera précieuse.

3. Devenir plus autonome dans ses devoirs

Visez à ce que votre enfant soit de plus en plus responsable envers ses engagements scolaires. Ne faites plus les choses à sa place. Il a oublié sa feuille de devoirs? À lui de trouver la solution. Vous pouvez l’aider, mais ne soyez plus celui ou celle qui prend les devants à sa place.

4. Être responsable de son lunch

Chaque soir, demandez à votre enfant de préparer tout ce qu’il lui faut pour son lunch du lendemain. Dès le début du primaire, il peut verser lui-même son lait dans un contenant, sortir ses collations et préparer ses ustensiles. Bien vite, vous n’aurez plus à le faire pour lui. Même chose le soir au retour de l’école : demandez-lui de vider sa boîte à lunch et de la nettoyer. Une chose de moins à penser pour vous!

