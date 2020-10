« C'est à moi! », « Je veux le ballon! », « Arrête! Donne-le-moi! », etc. Si vous reconnaissez ces remarques, c'est que vous avez déjà eu affaire à des chicanes de jouets dans votre entourage. Voici trois bonnes idées pour mieux les gérer.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Apprendre le partage. Partager n’est pas inné. Il faut l’apprendre aux enfants. À partir de 18 mois, les petits ressentent un sentiment de possession envers à peu près tout ce qui les entoure. La notion de propriété est donc à leur inculquer. Il est bon de nommer ce qui est à l’enfant, à ses frères et sœurs, à papa, à maman ou à toute la famille. Cela va l’aider à départager ce qui lui appartient et ce qu’il doit partager. Son pyjama est à lui, mais les verres sont à toute la famille. On peut aussi créer des situations où le partage, ou encore l’attente de son tour pour jouer avec quelque chose, est nécessaire.

2. S’exprimer pour expliquer. Les enfants entrent en communication entre eux par le jeu, mais ils doivent apprendre à s’expliquer. Et c’est à vous de leur montrer l’exemple : « Veux-tu… », « Peux-tu me prêter… », « C’est à toi… », « C’est à mon tour… », « Est-ce que je peux jouer avec… ». Plus on exprime ce que l’on veut, mieux on trouve des solutions. Observez aussi d’autres enfants jouer et relevez avec votre enfant les bons comportements.

3. L’art de la négociation. Un conflit pour un jouet, c’est normal. Ce que les autres ont a toujours l’air plus intéressant! Aidez les enfants à trouver une solution. Ils peuvent proposer un autre objet en échange (« Je te le prête si tu me permets de prendre ton ballon », encore délimiter un temps (« Je te le prête 5 minutes ») ou alterner l’utilisation (« On lance le ballon chacun son tour dans le panier! »). Il est aussi important de permettre à l’enfant de ne pas prêter un objet précieux (ou de grande valeur sentimentale), mais rappelez-lui que les autres aussi peuvent parfois décider de ne pas partager certains jouets.

