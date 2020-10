Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient abonnée à un magazine. Je me rappelle l'attente, chaque mois, de trouver MON magazine dans la boîte aux lettres. J'avais hâte de le feuilleter et, ensuite, je le classais avec les autres pour m'y référer ultérieurement, pour le plaisir ou pour des travaux scolaires. Faites vivre cette joie à vos enfants! Quel que soit leur âge, il y a un magazine pour eux. Voici quelques propositions pour les 1 à 17 ans.

Un texte de Ève Christian

Le Mois des magazines se termine à la fin de mars; pour l’occasion, Bayard offre de bons rabais et des cadeaux pour les abonnements.

Titre : Popi

Pour les enfants : de 1 à 3 ans

Numéros par année : 12

Nombre de pages : 20

Résumé : C’est le magazine qui initie les tout-petits aux mots et aux histoires selon un thème différent dans chacun des numéros. Une grande image à déplier sur papier glacé permet à l’enfant de nommer, de pointer et de raconter dans ses mots l’histoire illustrée.

Mon avis : Le format carré et les pages cartonnées sont parfaits pour les petites mains. Six onglets permettent de choisir entre une histoire illustrée avec des photos, un imagier, un court texte où les mots sont remplacés par des images, etc. Les personnages, dont Petit Ours Brun (qui est bien connu des tout-petits), reviennent à chaque numéro.

Titre : Pomme d’api

Pour les enfants : de 3 à 7 ans

Numéros par année : 11

Nombre de pages : 36

Résumé : Dans la foulée de Popi : courtes histoires en BD ou en version texte, avec des personnages connus (Petit Ours Brun, SamSam, etc.). En plus, on trouve un long conte bien illustré dans les pages centrales, des réponses aux nombreuses questions de ce groupe d’âge, des jeux et activités pour apprendre à devenir grand et la rubrique « Les p’tits philos », qui suscitera réflexions et discussions.

Mon avis : Comme c’était le cas pour Popi et J’aime lire, quand j’étais jeune, ce magazine venait d’Europe; sa version actuelle québécoise permet aux petits de chez nous de s’y reconnaître davantage. Par exemple, le numéro de février présente le lynx.

Titre : Mes premiers J’aime lire

Pour les enfants : de 6 et 7 ans

Numéros par année : 9 + 2 magazines J’aime lire

Nombre de pages : 68

Résumé : Courte histoire, BD, roman, page découverte (aspect scientifique), poème, petit dictionnaire et jeux de lettres et d’observation forment ces livrets.

Mon avis : Destiné aux lecteurs débutants, ce magazine les préparera aux textes plus longs de J’aime lire pour les 7 à 10 ans. Plusieurs textes sont conçus pour une lecture à deux : l’adulte se chargera des phrases plus longues, tandis que l’enfant lira les bulles et les mots en couleurs ou en gras. La version audio téléchargeable du roman facilite la lecture; la clochette indique quand tourner la page.

Titre : Les Explorateurs

Pour les enfants : de 6 à 10 ans

Numéros par année : 11, plus 2 hors-séries (1 Explotechno et 1 Explomonde)

Nombre de pages : 36

Résumé : Courts reportages sur la nature, l’environnement et les animaux, imagés avec photos et illustrations. En complément : défis, tests, BD, jeux, bricolage et expériences faciles à réaliser.

Mon avis : Voilà un magazine parfait pour alimenter la curiosité scientifique chez les enfants et bien les préparer pour les deux prochains magazines : Les Débrouillards et Curium. Fiches détachables pour les collectionneurs. Les deux hors-séries ouvrent les horizons technologiques et internationaux.

Titre : Les Débrouillards

Pour les jeunes : de 9 à 14 ans

Numéros par année : 11

Nombre de pages : 52

Résumé : Le principe est le même que pour Les Explorateurs, mais avec des dossiers plus étoffés mettant de l’avant la science et plusieurs domaines connexes, sans oublier les BD, des tests, des entrevues et des fiches détachables à collectionner.

Mon avis : Magazine amusant et pratique. La rubrique « Trucs en vrac du numéro » de mars a attiré mon attention et m’a donné le goût de ressortir les blocs Lego de mes enfants! On suggère de les réutiliser pour en faire des… supports à cellulaire! L’abonnement d’un an en formule « Extra » comprend 5 numéros hors série: deux DébrouillArts et trois Sport Débrouillards, faits sur le même format que le magazine, mais en 36 pages.

Titre : Curium

Pour les enfants : de 14 à 17 ans

Numéros par année : 11

Nombre de pages : 52

Résumé : Ce magazine est du même genre que Les Débrouillards, mais il traite de sujets (actualité, science, société, sexualité, carrières, sport, culture…) propres aux ados, avec une signature visuelle qui saura les accrocher.

Mon avis : Il était temps qu’un tel magazine soit créé. Belle initiative d’une équipe de journalistes qui a à cœur cette clientèle souvent oubliée. Mars 2019 correspond au 50e numéro. Jetez-y un coup d’œil, que vous ayez de 14 à 17 ans… ou plus!