Votre enfant a un objet (doudou, toutou ou autre!) dont il ne se sépare que difficilement? Cet objet transitionnel permet – comme le mot le dit – à l'enfant de faire la transition entre ses premières relations fusionnelles et le monde extérieur. Voici trois des bienfaits de cet objet.

Un texte de Nadine Descheneaux

Il permet à l’enfant de se détacher en douceur de ses parents, qui constituent son principal objet d’attachement. L’objet qu’il a adopté devient le prolongement de ses parents, et même son odeur est importante pour renforcer le lien.

Il rassure l’enfant, qui prend ainsi confiance en lui tout en étant séparé de ses parents. Avec son toutou ou sa doudou, il arrive à mieux supporter l’absence de ses parents parce que l’objet est présent auprès de lui. Peu à peu, il devient plus autonome.

Il aide l’enfant à mieux traverser les situations difficiles. Selon le pédiatre et psychiatre, Donald Winnicot – l’un des premiers à s’intéresser à ce sujet dans les années 1950 –, l’objet transitionnel représente un pont entre la mère et le monde extérieur, tout en permettant également à l’enfant de se créer un espace bien à lui pour créer, penser et être. Peu à peu, l’enfant gagne en maturité et délaisse de lui-même cet objet.

