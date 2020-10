Tous les parents veulent obtenir les meilleurs services et les produits les plus adéquats pour bien accompagner leurs enfants de 4 à 17 ans dans leur cheminement scolaire. On trouve tout ça au même endroit : le Salon de l'apprentissage.

Un texte de Ève Christian

Quoi :Le Salon de l’apprentissage

Où : Hall Est de la Place Bonaventure, 800 rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

Quand : Samedi 23 et dimanche 24 mars, de 10 h à 17 h

Explications : La mission de ce salon est de faire découvrir aux parents et aux enseignants les ressources éducatives qui sont offertes au Québec, à travers 150 kiosques. On y retrouve des entreprises et des spécialistes de l’éducation qui suggèrent des moyens pour motiver, stimuler et soutenir les enfants de niveaux scolaires primaire et secondaire.

Téléchargez l’application et la programmation.

À noter : Des conférences et des présentations d’exposants permettent aux parents de poser des questions plus précises au sujet des ressources présentées.

Parmi les kiosques, un programme que j’aime beaucoup : « Lecture en cadeau » de la Fondation pour l’alphabétisation. Les boîtes de la Fondation déposées au Salon sont fin prêtes pour recueillir un livre jeunesse neuf, acheté par les visiteurs sur place ou à leur librairie préférée. Ces dons littéraires sont remis à des enfants vivant dans des milieux défavorisés.

Plus : Plusieurs activités sont proposées aux jeunes (sous la supervision d’un parent) : heure du conte (trois fois par jour), jeux de table et de logique, parcours moteurs, jeux d’adresse et jeux d’exploration sensorielle… Le clown Fredolini et le magicien Marc Trudel émerveillent les visiteurs.

Prix : Admission gratuite pour tous. Certaines conférences : 5 $ + taxes (les profits iront à l’organisme Alloprof).