Le 20 mars, c'est la Journée internationale du bonheur. Quel beau prétexte pour présenter des livres qui font du bien!

Un texte de Ève Christian

Titre : Je veux te faire un câlin!

Auteurs : Jochen Till (texte), Zapf (illustrations) et Sylvie Roberge (traduction)

Éditeur : Bayard

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Un heureux petit porc-épic reçoit sur la tête les larmes d’une girafe. Il tente de savoir ce qui la chagrine en posant des hypothèses, ce qui est difficile à faire quand on est si petit et que l’autre est si grand. Mais le porc-épic est certain d’avoir la solution pour soigner la tristesse de la girafe et la rendre heureuse.

Mon avis : Très beau livre renfermant peu de mots, mais plusieurs illustrations qui montrent l’essentiel. Et le texte, que comprendront les tout-petits, fera réfléchir les plus grands.

Titre : Souffles de souhaits

Auteurs : Amy Krouse Rosenthal (texte), Tom Lichtenheld (illustrations) et Isabelle Montagnier (traduction)

Éditeur : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Un album de souhaits bien originaux qui font du bien :

« Je te souhaite plus d’abris que de pluie »;

« Je te souhaite plus d’obstination que d’obstacles »;

« Je te souhaite plus de hauts que de bas ».

Mon avis : Les illustrations, simples, mettent en scène des personnages enfantins dans des situations du quotidien. Un beau petit album qui fait sourire.

Titre : Le grand livre du bonheur pour les enfants

Auteurs : Leo Bormans (texte), Sebastiaan Van Doninck (illustrations) et Normand Paiement (traduction)

Éditeur : Petit homme

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Dix histoires, avec un oiseau comme personnage principal, suggèrent des clés pour mettre du bonheur dans notre vie, comme :

S’efforcer d’atteindre un but;

Observer et apprécier;

Exprimer nos émotions;

Expérimenter.

Mon avis : Un livre que lira l’adulte à l’enfant (le texte est dense, mais bien illustré). Il amène des pistes de discussion, des questions étant proposées à la fin de chacune des histoires – cinq sur le texte et cinq sur le thème du bonheur.

Collection : Mission bonheur (6 titres sont parus jusqu’à présent)

Auteurs : Jessie Williams (texte) et Vanessa Canavesi (traduction)

Éditeur : PKJ

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : À la suite d’un événement marquant assombrissant la vie d’un enfant, l’espoir revient à ce dernier lorsqu’il séjourne à la Petite Ferme, où il rencontrera un animal qui lui fera voir son quotidien autrement. Il retrouvera alors le sourire, et le bonheur reviendra.

Mon avis : Les six romans parus jusqu’à maintenant abordent des situations différentes qui rejoindront les jeunes du primaire :

Le décès d’un parent ( Une nouvelle vie );

); Un rêve sportif évanoui en raison d’une blessure ( Un cheval de rêve );

); Le renvoi d’une école ( Un drôle d’ami );

); La perte d’emploi d’un parent ( Inséparables! );

); Un handicap ( Courage, Laura! );

); L’adaptation à une autre langue à la suite d’un déménagement dans un nouveau pays (Une nouvelle maison).

Titre : 100 petits bonheurs

Auteurs : Lisa M. Gerry (texte) et Groupe Syntagme inc. (traduction)

Éditeur : Scholastic (en collaboration avec National Geographic Kids)

Pour les lecteurs de tous âges

Résumé : Cent idées pour rendre heureux : des conseils (souris; lâche ton fou; explore de nouvelles idées…), des faits cocasses, des pensées positives, des activités, des photos, des citations, des recettes, etc.

Mon avis : Un livre qui fera du bien à toute la famille. À laisser dans les aires communes. Feuilleter ce petit bouquin carré éloigne le cafard!