Un enfant autiste est « différent ». Il se rend souvent compte qu'il n'est pas comme les autres, et sa famille doit accepter ses différences afin de bien l'entourer. Pour faciliter cette adaptation, voici Edgar Paillettes, une pièce de théâtre, ainsi que des livres jeunesse et un guide pour les parents.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Edgar Paillettes

Où : La Maison Théâtre, à Montréal

Quand : Du 20 au 31 mars 2019

Pour qui : Les enfants de 6 à 12 ans

Résumé : L’histoire de deux frères racontée par le plus vieux, Henri. Edgar, le benjamin, est autiste. Edgar se déguise tous les jours – c’est son passe-temps préféré! –, a une façon particulière de s’exprimer, et est drôle et attachant. Il attire donc beaucoup l’attention, tant et tellement que Henri se sent invisible. Comment l’aîné gère-t-il cette relation avec ce petit frère si… flamboyant? Extrait.

Mon avis : Sans aspect trop dramatique, l’auteur présente l’autisme comme une différence. Simon Boulerice sait comment traiter de la dynamique entre deux frères si différents. La tendresse est omniprésente. Cette pièce de 60 minutes nous laisse tout sourire, avec une meilleure compréhension de ce trouble et des pistes de réflexion, en montrant la différence comme un plus et non comme un obstacle.

Prix :17 $ + taxes. Faites vite. Les billets partent rapidement.

En extra : Je suggère aux enfants de 7 ans et plus, en complément de la pièce, la lecture du roman Edgar Paillettes, paru aux éditions Québec Amérique.

---

Littérature : pour compléter sur le thème du trouble du spectre de l’autisme (TSA) :

Six livres sur l'autisme Photo : Radio-Canada

Titre : L’autisme : les rayures d’Arthur

Auteures : Shaina Rudolph et Danielle Royer(textes), Jennifer Zivoin (illustrations) et Mélanie Perreault (traduction)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 4 ans, et pour les adultes

Résumé : Le petit zèbre Arthur a une rayure rouge qui le distingue de ses amis. Il explique ses différences à sa mère, qui l’écoute et lui fait réaliser qu’il a aussi plusieurs autres belles rayures qui le rendent unique.

Mon avis : L’histoire ne banalise pas les difficultés d’Arthur, mais lui permet de prendre du recul pour mieux percevoir ce qu’il est afin de surmonter le stress qu’il affronte au quotidien. Une allégorie pour les enfants touchés ou non par le TSA.

Un des titres de la collection Dre Nadia, psychologue, qui servent de guides aux parents et aux éducateurs pour amorcer des discussions et trouver des pistes de réflexion sur des sujets difficiles. De très belles illustrations rendent ces livres très attrayants.

Titre : L’enfant qui vivait dans un mur

Auteurs : Agnès de Lestrade (textes) et Sébastien Chebret (illustrations)

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Un garçonnet emmuré, au second degré, bien sûr. Ses parents, ayant de la difficulté à communiquer avec lui, trouveront des moyens pour réduire ce mur…

Mon avis : Cette courte histoire représente le trouble du spectre de l’autisme comme un mur qui sépare l’enfant de ses parents. Belle analogie, belle conclusion.

Titre : Dans la tête de Marguerite

Auteurs : Sylvie Roberge(textes) et Réal Binette (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Marguerite est autiste. Tous les cas sont différents, mais à la façon qu’elle a de raconter son quotidien depuis sa tendre enfance jusqu’à ses 15 ans, on comprend mieux comment pensent et agissent ces enfants atteints du TSA.

Mon avis : Le récit de Marguerite (qui est entourée de son père qui l’a élevée seul – sa mère les ayant quittés alors que Marguerite était toute petite –, ses grands-parents et sa gardienne Rose) est concret.

Ses craintes, ses peurs, ses façons de manifester sa joie sont facilement imaginables. C’est une histoire passionnante qu’autant les jeunes que les adultes voudront lire jusqu’au bout. Elle permet de mieux comprendre le TSA. Belle écriture au je.

Titre : L’enfant autiste : stratégies d’intervention psychoéducatives

Auteures : Suzanne Mineau et un collectif d’auteures(textes)

Éditions : CHU Sainte-Justine

Pour les adultes

Résumé : « Ne nous laissez pas dans l’incompréhension et l’impuissance! » disent plusieurs parents quand tombe le diagnostic du TSA de leur enfant. Ce guide en main, ils auront accès à des stratégies d’intervention efficaces qui s’appliquent au quotidien de l’enfant : dans ses jeux, routines, activités…

Mon avis : Tous les livres de la collection « Parlons parents » sont intelligents, faciles à consulter et bien divisés pour simplifier la lecture. Celui-ci a été écrit par huit auteures diplômées en psychoéducation qui comptent plusieurs années d’expérience professionnelle, et ça paraît.