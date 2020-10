Le festival Art souterrain permet de contempler des œuvres d'artistes pas seulement dans le Montréal souterrain, mais aussi à différents endroits sur le plancher des vaches.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Festival Art souterrain

Où : Plusieurs endroits à Montréal, sur terre et sous terre

Quand : Jusqu’au 24 mars

Pour qui : Les familles avec des enfants de 7 ans et plus

Explications : L’an dernier, pour sa dixième édition, ce festival s’adressant à ceux qui s’intéressentà l’art contemporain s’est vu enrichi d’un volet familial. Cette année encore, Art souterrain permet d’observer des photographies, des œuvres conceptuelles, des installations vidéo ainsi que divers objets. À côté de certaines œuvres, les jeunes qui accompagneront leurs parents à travers les différents parcours trouveront, à leur hauteur, des cartons leur proposant des pistes de réflexion et des suggestions d’activités étroitement liées au travail des artistes.

Le thème Le vrai du faux de cet événement est on ne peut plus d’actualité alors que l’accès à l’information est plus facile que jamais, qu’on s’interroge sur la véracité des sources de référence et qu’on peine justement à distinguer… le vrai du faux! Un bon contexte pour discuter, en compagnie des enfants, des moyens pouvant servir à tromper la réalité.

Bon à savoir : Un dépliant qui sert aux visites autoguidées inclut un carnet d’activités dirigées s’adressant aux jeunes. Cependant, les visites guidées avec des médiateurs de l’art, des historiens ou même des commissaires constitueront assurément un plus afin de mieux comprendre le thème représenté par les différents artistes.

Prix : Gratuit