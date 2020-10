Destinées aux jeunes de 7 à 12 ans, remplies d’humour et de spontanéité, les capsules proposent plusieurs recettes simples à cuisiner en famille ou entre amis, et pour toutes les occasions : soirée-pyjama, anniversaire, goûter ou la relâche.

Pas beaucoup d’ingrédients? Peu de temps? Avec juste 5 ingrédients, nos deux cuisinières en herbe concoctent notamment des tacos, une salade touski, un bol de poké au saumon, des mini pizzas, des muffins salés, un smoothie à la banane et des crêpes.