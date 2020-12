Personne ne saute de joie à l'idée de faire du lavage. Si cette corvée ne peut être éliminée, elle peut toutefois être mieux gérée. Il est possible de faire moins de lavage, voici quatre trucs pour vous.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Certains vêtements peuvent être portés plus d’une fois avant de nécessiter un lavage. Avez-vous vraiment besoin de laver la veste que votre enfant porte en dessous de son manteau, mais qu’il enlève en arrivant à l’école? Même chose pour les jeans, les pyjamas, certains chandails, etc.

2. Évitez que les enfants se changent plusieurs fois dans la même journée… et vous aussi! Une suggestion? Au retour de l’école, ils prennent leur douche ou leur bain et enfilent ensuite leur pyjama.

3. Après la douche ou le bain, accrochez les serviettes au lieu de les mettre dans le panier de lavage. Pour éviter que les enfants n’oublient la leur par terre, installez un crochet pour qu’ils la suspendent tout de suite après l’avoir utilisée.

4. Ne lavez pas tous les jours et faites de plus grosses brassées. Moins de brassées = moins de temps en tête à tête avec la laveuse et la sécheuse. Et cela encouragera toute la maisonnée à mieux gérer l’utilisation de leurs vêtements.

