À l'approche de la fête de l'amour et de l'amitié, voici des idées pour vos petits chéris, deuxième volet. En prime : un guide parents-enfants.

Un texte de Ève Christian

Titre : Le p’tit bout de papier

Auteurs : Gilles Tibo (textes) et Michaël Crosa (illustrations)

Éditions : De la bagnole

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Un caneton trouve sur son chemin un petit bout de papier. Ne sachant pas lire, il ne peut déchiffrer les mots qui y sont inscrits. Il rencontre une jeune cane qui ne sait pas lire non plus. Ensemble, ils partiront à la recherche de quelqu’un qui puisse déchiffrer le message sur le papier.

Mon avis : Une bédé pour tout-petits comportant au plus trois cases par page; illustrations colorées, texte simple. Le thème de l’alphabétisation est sous-entendu, mais chose certaine, le but de donner le goût de la lecture aux enfants sera atteint.

Titre : Le cœur en chocolat

Auteurs : Édtih Bourget (textes) et Oussama Mezher (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Olivia demande à sa mère pâtissière de lui confectionner un cœur en chocolat. Mais les clients défilent à la boutique, et sa mère tarde à le lui remettre. Pourquoi Olivia tient-elle tant à ce cœur?

Mon avis : La patience d’Olivia est mise à l’épreuve; mais la friandise tant convoitée se présente juste à temps pour l’arrivée d’une dame et de son fils. Avec joie, Olivia offre ce cœur chocolaté à son ami Noah, qui a la peau brune… Olivia adore tout ce qui a la couleur du chocolat!

Titre : Coup de foudre

Auteur : Grégoire Solotareff (textes et illustrations)

Éditions : École des loisirs

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Mathilde la hérissonne était loin de se douter qu’en ouvrant la porte, tôt ce matin-là, ce serait par Félix, le hérisson aux poils hirsutes ornés de fleurs, qu’elle rencontrerait l’amour.

Mon avis : Quelle belle histoire! J’aurais aimé avoir les mots pour raconter d’une telle façon les balbutiements de ce sentiment d’amour. Les illustrations complètent à merveille le joli texte. Un coup de cœur!

Titre : Le duo des amoureux

Auteures : Nathalie Choquette (textes) et France Cormier (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Mimi Malbouffa (une diva chanteuse d’opéra) propose à son ami le poulet de présenter un concert en chantant un duo d’amour composé par Mozart.

Mon avis : Sur un air d’opéra est une série amusante de la collection À pas de loup. Ces histoires courtes donnent le goût de lire aux premiers lecteurs. Et c’est d’autant plus ludique qu’on peut lire les paroles et écouter Nathalie Choquette interpréter ces airs d’opéra.

Titre : Les griffes de l’amour (tome 6 de la série Karamel)

Auteures : Lou Beauchesne(textes) et Lucile Danis Drouot (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Le chat Karamel est amoureux d’Angella, la chatte habitant la maison voisine de celle de sa maitresse, Lili-Mauve. Les symptômes ne trompent pas : il ne peut s’éloigner d’elle, même quelques minutes; il a envie de crier son amour sur tous les toits; et il aime bien échanger des bisous avec elle...

Mon avis : Les livres Karamel font partie de la collection Romans Lime, qui se distingue par ses courts chapitres écrits avec une grosse typographie et avec de larges interlignes. Les premiers lecteurs aimeront ce chat qui narre lui-même ses aventures en s’adressant directement à eux.

Titre : Amis ou amoureux (tome 5 de la série Pénélope la parfaite)

Auteures : Chrissie Perry (textes) et Isabelle Allard (traduction)

Éditions : Héritage jeunesse

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Pénélope, qui veut exceller dans tout, a du mal à s’expliquer les divers visages de l’amour, ce sentiment qui semble affecter tout son entourage.

Mon avis : L’atteinte de la perfection tend à toucher plusieurs jeunes filles; elles réaliseront, par le biais de Pénélope, que les meilleurs moments sont ceux qui ne sont pas parfaits. L’humour est omniprésent dans ces romans écrits en gros caractères ponctués de vignettes en noir et blanc qui reflètent les pensées de Pénélope.

Titre : Splat est amoureux

Auteur : Rob Scotton (textes et illustrations) et Rose-Marie Vassalo (traduction)

Éditions : Nathan

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Splat aime beaucoup Kattie, la jolie chatte blanche aux yeux verts, mais celle-ci ne cesse de le taquiner, de lui tirer l'oreille ou de lui nouer la queue. Pourquoi fait-elle ça? Splat est si inquiet qu'il n'ose lui remettre la carte de Saint-Valentin qu'il lui a confectionnée. Pourtant...

Mon avis : Les petits seront attirés par Splat, ce chat noir très sympathique qui vit plusieurs aventures au quotidien, tout comme eux. Ils s'identifieront à lui dans la multitude d'albums de Splat; les mêmes joies et peurs, expériences et erreurs. La vie, quoi! Quelques titres : Bonne nuit, Splat!, Splat s'amuse sous la pluie et Splat n'aime pas perdre!

Titre : L’amour est un magicien

Auteure : Marie-Josée Arel

Éditions : Québec Amérique

Pour les parents

Résumé : Un guide parents-enfants avec des conseils d’actions simples à réaliser entre enfants et adultes, pour faire du bien autour de soi. On présente aussi quatre personnes qui tout au long de leur vie ont inspiré l’amour : Ghandhi, mère Teresa, Nelson Mandela et la jeune Malala Yousafzai.

Mon avis : Les amateurs de spiritualité qui côtoient les enfants y apprendront des façons de transmettre de belles valeurs de partage, de respect de soi et des autres, et d’amour. On y trouve des cartons à découper ou encore des étapes à suivre pour réaliser des activités. L’auteure a aussi écrit La lumière en toi, un autre livre du même style.