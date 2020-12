Développer l'initiative des enfants est un cadeau à leur offrir. Découvrez ces cinq moyens faciles d'encourager leur autonomie et de maximiser leur confiance en eux.

Un texte de Nadine Descheneaux

Ne pas faire à la place de l’enfant

Quand un enfant apprend, il n’est pas rapide. C’est normal! Vous le savez, mais quand la vie va trop vite, vous avez peut-être tendance à vouloir « aider » votre enfant en faisant les choses à sa place et à votre vitesse. Dosez vos envies de l’aider et prévoyez plus de temps pour lui permettre de s’exercer sans que vous tapiez du pied.

Encourager les efforts

Félicitez votre enfant pour ses efforts et non que pour ses résultats. Ainsi, vous l’encouragez à persévérer, à oser et à travailler. Dites-lui des mots comme « Vas-y! Je te regarde! Tu es capable! » Votre enfant aime vous savoir tout près. Souvent, un mot d’encouragement suffit pour lui permettre de continuer.

Viser la progression

Donnez des tâches à votre enfant et augmentez graduellement ses responsabilités selon ses compétences et aptitudes.

Le laisser faire des erreurs

Les erreurs font partie de l’apprentissage. À trop vouloir le protéger et le surveiller, vous ne lui laissez pas la chance d’expérimenter et d’essayer de trouver une solution par lui-même.

Souligner les initiatives

S’il se sent en confiance, un enfant aura de l’initiative. Félicitez-le quand il a puisé dans ses ressources pour faire face à un problème. De simples « Bravo! Tu as vraiment utilisé beaucoup de couleurs différentes pour ton dessin! » et « Wow! Tu as réussi tout seul! » l’encouragent… à essayer de nouveau! Vous redorez sa fierté personnelle et, du coup, il prend confiance en lui.

