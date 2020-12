Une belle occasion pour présenter ce style de danse aux jeunes.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Not Quite Midnight

Où : Agora de la danse, édifice Wilder, 1435, rue de Bleury, Montréal (station de métro Place-des-Arts)

Quand : Samedi 9 février à 11 h

Pour qui : Les 6 ans et plus

Explications : La compagnie de danse Cas Public crée des spectacles pour le jeune public depuis 2001. Dans la foulée d’efforts mis pour promouvoir la danse actuelle, la chorégraphe Hélène Blackburn décortique les contes classiques des répertoires de Grimm et de Perreault pour les représenter à sa manière. Not Quite Midnight traite de la résilience de Cendrillon et de l’exclusion dont elle parvient à s’extirper avec courage.

À noter : Ce spectacle, d’un peu moins de 60 minutes, s’adresse aux enfants dès 6 ans, mais il intéressera assurément les adolescents et les adultes. Voici un extrait.

Mon avis : Des gestes saccadés et rythmés sur de la musique classique revisitée, des voix d’opéra, des pastilles de lumière qui éclipsent ou éclairent les danseurs – pieds nus, sur pointes ou en talons hauts –, un décor constitué de petites chaises et tables avec maisonnettes, un grand écran où on peut suivre de midi à minuit les étapes de l’histoire de Cendrillon, tous ces éléments ont fasciné les enfants de 8 à 10 ans qui étaient présents à la matinée scolaire à laquelle j’ai assisté. Une douzaine de personnes du public sont invitées, avant le lever du rideau, à faire partie du spectacle sur scène avec les artistes. Les jeunes choisis ont semblé en avoir profité pleinement!

+ : Cas Public présente ce spectacle en tournée

Prix : 20 $ tarif unique (taxes et frais de service inclus). Forfait familial : 4 billets pour 60 $. Billetterie en ligne ou à l’Agora (514 525-1500).