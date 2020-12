Voici plusieurs livres jeunesse sur l'amour. En prime : un guide sur la sexualité pour les parents.

Un texte de Ève Christian

Titre : L’amour, c’est…

Auteurs : Diane Adams (textes) et Claire Keane (illustrations)

Traduction : Isabelle Montagnier

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Une petite fille trouve un caneton perdu. Elle l’adopte, en prend soin, le voit grandir et doit le laisser partir. Tout ça, c’est de l’amour. Ensuite, on n’a qu’à espérer que l’amour ne s’éteigne pas.

Mon avis : Évidemment, un parallèle est établi entre cette relation et celle entre un parent et son enfant. Ce superbe livre est empreint de douceur, et l’histoire touchera les plus jeunes, qui seront aussi attirés par les illustrations.

Titre : Le bisou

Auteurs : Jennifer Couëlle (textes) et Jacques Laplante (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Il y a toujours une bonne raison de donner des bisous et il en existe une grande variété : des bruyants, des chatouillants, ceux qui disent au revoir ou bonne nuit, et ceux qu’on souffle ou qu’on donne sur le bout du nez!

Mon avis : Attrayant et coloré, ce bel album pour les petits donne le goût de donner ou de recevoir des bisous!

Titre : Les p’tits amoureux

Auteurs : Tony Jandard (textes) et Michaël Crosa (illustrations)

Éditions : Marmaille & compagnie

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Adèle est triste. Pourtant, c’est une belle journée : c’est la fête au village. Mais aujourd’hui, rien ne réussit à la faire sourire, sauf… Eliot.

Mon avis : Ce magnifique et grand album aux couleurs estivales comprend de beaux animaux et des personnages au visage très détaillé. L’histoire raconte l’aube du sentiment amoureux.

Titre : Alex et la belle Sarah

Auteurs : Gilles Tibo (textes) et Philippe Germain (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Grand fan de hockey, Alex aspire à compter des milliers de buts lors de son prochain match. Un joueur de son équipe absent est remplacé par la belle Sarah. L’objectif d'Alex lors de cette partie semble alors se modifier à l’arrivée de ce nouveau membre de l’équipe…

Mon avis : On y raconte les balbutiements de l’amour : le moment où les jambes sont molles, les joues rougissent et où tout est beau chez l’autre personne. Les mots sont bien choisis pour les premiers lecteurs. La collection À pas de loup comporte trois niveaux. Ce livre fait partie de la série À grands pas, dans laquelle les récits sont plus complexes, le texte est plus dense, mais les illustrations demeurent autant vivantes et abondantes. Des activités accompagnent cette collection.

Titre : Je pense encore à toi, Alexis Messier : tome 3

Auteure : Mélanie Cousineau (textes)

Éditions : LER

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : Maélie et Zoé entrent en 3e secondaire. Elles sont amies depuis leur tendre enfance. Alexis, le grand frère de Maélie, fait partie d’un groupe de musique. Sa blonde, choriste et guitariste, quitte le groupe, laissant la place vacante. Alexis recrute Zoé. Une grande complicité s’installe entre eux, qui se voient respectivement comme un grand frère et une petite sœur d’adoption. Mais les choses évoluent…

Mon avis : Les préados se sentiront interpellés par ces gros romans, où sont abordés des thèmes tels que l’amitié, la famille, la musique, l’école secondaire et… l’amour adolescent. La série Alexis Messier comprend trois tomes, les deux premiers étant : Ne dis à personne que j’aime Alexis Messier et Je vais très bien sans toi, Alexis Messier.

Titre : Parlez-leur d’amour… et de sexualité (L’éducation sexuelle : ça presse)

Auteure : Jocelyne Robert (textes)

Éditions : Les Éditions de l’Homme

Pour les parents

Résumé : Ce livre permet aux adultes d’aider leurs enfants à bien vivre leur sexualité afin qu’elle soit une source de mieux-être et de croissance. Plusieurs exemples concrets sont évoqués et des pistes de solution sont suggérées pour devenir de meilleurs guides.

Mon avis : Il s’agit d’une édition revue de ce livre, d’abord édité en 1999. Parmi les nouveaux thèmes abordés : la culture du viol, l’hypersexualisation, le sextage, le consentement et les relations égalitaires, les tenues vestimentaires, etc. L’auteure, sexologue et communicatrice sait trouver les mots pour expliquer les diverses étapes du développement psychosexuel et donne des conseils pour accompagner les enfants, de l’enfance jusqu’à la fin de l’adolescence.