Ce salon, qui fait partie de la 21e Fête de la lecture et du livre jeunesse, est conçu à la mesure des enfants et des ados, qui peuvent rencontrer les auteurs et illustrateurs de plusieurs de leurs livres préférés, en plus de recevoir une dédicace. En prime, des activités familiales gratuites sont proposées.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le Salon du livre jeunesse de Longueuil

Où : Salle Jean-Louis Millette du Théâtre de la Ville, 180, rue de Gentilly Est, Longueuil

Quand : Du 8 au 10 février 2019 de 9 h 30 à 17 h

Pour qui : Enfants, adolescents et parents

Explications : Une occasion pour les jeunes de bouquiner, de découvrir de nouvelles parutions, de rencontrer des créateurs et de participer à des activités.

Le thème de ce 13e Salon est la découverte de la culture autochtone; une belle façon de faciliter l’ouverture interculturelle des enfants. L’un des invités d’honneur sera Michel Noël, un auteur d’origine algonquine qui, par sa plume, fait connaître l’héritage culturel amérindien. Son livre Le pensionnat relate d’ailleurs ce triste pan de l’histoire des enfants amérindiens qui ont été retirés loin de leur famille pour vivre dans un pensionnat.

À noter : Cette année encore, la comédienne Frédérique Dufort est la porte-parole de l’événement. Maintenant aussi auteure, elle sera là avec son nouveau-né, Miss Parfaite, un roman qui raconte l’arrivée au secondaire d’une jeune fille à qui on a attribué l’étiquette de fille parfaite.

Plus de 90 auteurs et illustrateurs seront présents pour des séances de dédicace et des animations, dont :

Annie Groovie, deuxième invitée d’honneur, bien connue des jeunes pour son célèbre personnage de Léon

Richard Petit, qui a publié Le monde totalement à l’envers de Fanny , parfait pour les premiers lecteurs : 400 pages de texte écrit en gros caractères, des fenêtres de textos et des illustrations;

Alex A., créateur de l’Agent Jean, un personnage de BD bien populaire auprès des jeunes;

Karine Gottot, qui est derrière les Dragouilles, ces petits personnages adorés des jeunes ;

; Et moi! J’y serai pour vous présenter Les nuages , mon premier livre, qui permet aux petits et aux grands d’être bien outillés pour reconnaître les nuages!

+ : Spectacles de musique, de théâtre et de danse, lecture de contes, etc.

Prix : L’entrée au Salon est gratuite, mais le stationnement est payant. Pour assister aux spectacles, il faut se procurer des laissez-passer 30 minutes avant le début de chacun d’eux.