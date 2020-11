Au moment de mettre les enfants au lit, prenez quelques minutes pour faire la transition en douceur. Pas question de louper ce moment et de le laisser s'évanouir dans le brouhaha de votre quotidien.

Un texte de Nadine Descheneaux

Nous vous proposons trois rituels simples, mais chouettes, à instaurer… dès ce soir!

1. Merci! Merci! Merci!

Faites un exercice de gratitude! Demandez-leur de vous dire à qui ils voudraient offrir leurs « trois mercis » du jour. En fait, un merci peut être adressé à quelqu’un en particulier (« Merci, madame Julie, pour le jeu à l’école ») ou encore, être une simple reconnaissance pour un petit bonheur du jour (« Il a fait beau, on a pu jouer dehors longtemps! »). N’oubliez pas de vous prêter vous aussi à l’exercice. La gratitude fait du bien à tous!

2. Micromassages

Découvrez quelques techniques de massage ensemble et exercez-vous en duo. Pour connaître des techniques faciles, consultez le livre Mon premier livre de massage (Dominique et Compagnie). Terminez la séance en massant votre enfant tout en profitant de cette détente pour discuter. Ce climat calme permet parfois quelques confidences.

3. Lecture en duo

Quand les enfants sont petits, on leur lit souvent des histoires, mais dès qu’ils grandissent et savent lire tout seuls, on esquive ce moment de plaisir. Reprenez ce rituel. Les enfants aiment qu’on leur lise une histoire même s’ils sont capables de le faire. Mais vous pouvez aussi adapter ce moment et lire côte à côte juste pour le plaisir de discuter de vos lectures. Trouvez comment choisir les livres qui donnent envie de lire aux enfants.

