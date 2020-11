Le musée Armand-Frappier propose Jeunes au labo, qui englobe deux séries d'ateliers de neuf semaines pendant lesquels vos jeunes de 6 à 13 ans réaliseront des expériences scientifiques dans un vrai laboratoire. Il y a des adeptes de la science parmi vos enfants?

Les ateliers sont offerts à deux groupes (les 6 à 8 ans et les 9 à 13 ans) pour mieux répondre aux besoins de chaque clientèle. Faites vite, les places se vendent rapidement!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le monde des microbes

Où : Musée Armand Frappier, situé au531, boulevard des Prairies, à Laval

Quand : Les samedis, du 26 janvier au 6 avril (sauf les 2 et 9 mars, relâche oblige). Choisissez l’heure de votre atelier : de 10 h à 11 h, de 13 h à 14 h ou de 15 h à 16 h.

Pour qui : Les 6 à 8 ans

Explications : Les enfants découvriront l’univers fascinant des micro-organismes, des êtres vivants invisibles à l’œil nu, comme les bactéries, les moisissures et les protozoaires. Par le biais de plusieurs expériences, ils découvriront que la mauvaise réputation de ces micro-organismes n’est pas toujours justifiée et qu’ils sont très souvent utiles, pour les humains et pour l’environnement.

Les enfants ensemenceront des micro-organismes sur des géloses et manieront le microscope dans une ambiance ludique et en toute sécurité, tout en étant encadrés par un animateur scientifique.

Prix : 100 $ pour les 9 ateliers, incluant le matériel. Inscription en ligne ou par téléphone : 450 686-5641, poste 4689

-----------------------------------------------

Quoi : L’ADN à la rescousse

Où : Musée Armand Frappier, situé au531, boulevard des Prairies, à Laval

Quand : Les samedis, du 26 janvier au 6 avril (sauf les 2 et 9 mars, relâche oblige). Choisissez l’heure de votre atelier : de 10 h à 11 h 30, de 13 h à 14 h 30 ou de 15 h à 16 h 30.

Pour qui : Les 9 à 13 ans

Explications : Les jeunes doivent découvrir, sous la forme d’une énigme scientifique, s’il y a eu ou non un échange de bébés à la pouponnière entre des couples de parents, un soir de tempête. Pour ce faire, en labo, les jeunes effectueront l’analyse des groupes sanguins des bébés et des parents, feront l’extraction de l’ADN, l’amplifieront et le feront migrer sur un gel d’agarose. En équipe, ils vérifieront leurs hypothèses et analyseront leurs résultats, pour remettre les bébés aux bons parents!

Prix : 150 $ pour les 9 ateliers, incluant le matériel. Inscription en ligne.

Infos ou inscriptions par téléphone : 450 686-5641, poste 4689

Mon avis : C’est une belle façon d’attiser la curiosité des jeunes et d’allumer la petite flamme scientifique en eux que de leur permettre de vivre de vraies expériences de labo, dans un vrai labo!

8 jeunes enfants Photo : Sophie Poliquin

...