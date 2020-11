Deux enfants et un cheval Photo : Yves Kéroack

Pas besoin de sortir de Montréal pour jouer dehors! Les six parcs-nature de l'île ainsi que plusieurs parcs en ville offrent des activités familiales en tous genres : patinage, glissade, cardio plein air, excursions en traîneau à chiens, pêche blanche, cerf-volant... Ce n'est pas le choix qui manque! Voici quelques suggestions.

Un texte de Ève Christian

La série Promenades sous les étoiles se décline en plusieurs activités. En voici deux à faire le 26 janvier de 18 h 45 à 21 h. Elles conviennent aux familles avec enfants de 6 ans et plus.

Prix : 7 $ par personne ou 21 $ pour une famille (2 adultes et 3 enfants de 6 à 17 ans)

Sur place : possibilité de louer l’équipement et des lampes frontales; feux de camp et boissons chaudes

Quoi : Survivre à une nuit d'hiver

Où : Parc-nature du Bois-de-Liesse

Explications : Sauriez-vous quoi faire si vous deviez passer une nuit en forêt? À l’occasion d’une randonnée nocturne en présence d’un éducateur-naturaliste du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), apprenez à construire un abri digne de ce nom et à allumer un feu sur la neige. On ne sait jamais…

Réservation : obligatoire au 514 280-6729

---

Quoi : Promenade dans le système solaire

Où : Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Explications : En compagnie de Pierre Paquette, d’Astronomie-Québec (qui est équipé de ses instruments astronomiques pour l’occasion), observez le ciel lors d’une balade dans des sentiers patrouillés, à pied ou chaussé de raquettes.

Réservation : obligatoire au 514 280-6871

Un groupe au parc Photo : Yves Kéroack

Deux idées d’activités gratuites, pour tous, que vous pouvez pratiquer tous les jours :

Quoi : Visite libre de la ferme écologique

Où : Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Quand : De 9 h à 16 h

Explications : Visitez une ferme écologique où l’on élève vaches, chèvres, moutons, lapins, cochons et ânes. On y trouve même un poney! À cet endroit, on fait aussi pousser des légumes biologiques, qui sont mis en vente pendant la saison estivale.

Renseignements : 514 280-6743

---



Quoi : Les dimanches après-midi autour du feu

Où : Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation

Quand : De 13 h à 16 h

Explications : Venez passer un bout d’après-midi près d’un feu de camp et vous amuser à des jeux d'habileté à l'extérieur.

Renseignements : 514 280-6733

Un groupe d'enfants et d'adultes Photo : Ville de Montréal

À venir en février et en mars, d’autres activités gratuites pour tous :

Plusieurs autres suggestions sont proposées durant tout l’hiver; consultez le site.

À noter : L’accès aux parcs-nature est gratuit, mais le stationnement est payant.