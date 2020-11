L'école techno, c'est pour maintenant! Pour connaître les habitudes technologiques de l'enseignant de votre enfant, voici des questions à poser lors de la prochaine rencontre de parents.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Comment utilisez-vous la technologie en classe et à l’école?

Engagez la conversation avec l’enseignant sur les sites Internet qui sont un plus pour votre enfant. Certaines applications peuvent être intéressantes pour maximiser les apprentissages. Par exemple, en mathématiques, certains devoirs des enfants peuvent être une séance de NetMath. Soyez au courant pour ne pas sursauter si votre enfant vous dit qu’il a besoin de votre tablette pour ses devoirs! Autres questions à poser : Y a-t-il des ordinateurs en classe? Quand les enfants peuvent-ils les utiliser? Est-ce qu’il y a un local d’informatique? À quoi servent les périodes à l’ordinateur? Qu’est-ce qui est proposé aux élèves?

2. Comment suivre le dossier de mon enfant en ligne?

Suivre le cheminement de votre jeune via un portail ou une application de gestion de communauté de classe (comme le populaire ClassDojo) est facile. Voilà un outil formidable qui assure la communication entre les enseignants, la direction et les parents, qui permet de suivre le comportement ou les absences des élèves, de transmettre des documents, de communiquer directement avec le personnel scolaire, etc. Même les élèves peuvent l’utiliser (en partie) pour télécharger des documents, des devoirs, des leçons, etc. Demandez à ce qu’on vous explique le bon fonctionnement de cet outil techno.

3. Quelle est la politique de l’école (ou du cours) concernant les appareils électroniques?

Peut-être que la politique est inscrite aussi dans l’agenda, mais posez directement la question à l’enseignant de votre enfant. Votre enfant a-t-il le droit d’avoir son téléphone en classe? Dans son casier? À l’extérieur? À quel moment cela est-il permis?

4. Comment vous joindre efficacement?

Parents et enseignants forment une équipe. Vous devez donc savoir comment joindre efficacement et rapidement l’enseignant de votre enfant. Préfère-t-il un courriel? Un message via le portail? Un texto? Une note dans l’agenda? Un appel? Chacun a sa formule : ne vous fiez au fait que l’an passé, un courriel était la méthode pour recommencer sans poser directement la question.

