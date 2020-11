Des livres au caractère humoristique sur des sujets dont souvent la simple évocation fait rire les enfants : pet et prout, rot et... caca!

Un texte de Ève Christian

Titre : La princesse qui pète

Auteure : Maud Roegiers (textes et illustrations)

Éditions : Alice

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Bien malgré elle, Emma ne peut s’empêcher de péter, à tout moment, dans toutes les situations. Elle aimerait bien que ça cesse, car elle aspire à être une princesse, et les princesses ne pètent pas!

Mon avis : Un beau livre pour rassurer les petits aux prises avec des gaz intestinaux.

Titre : Tonnerre de prouts!

Auteurs : Antoine Guilloppé (textes) et Ronan Badel (illustrations)

Éditions : Gautier-Languereau

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : En visite au zoo, un garçonnet et ses parents font face à un aspect du comportement animal qu’ils n’avaient pas envisagé!

Mon avis : Les enfants réaliseront que les animaux, eux aussi, laissent échapper des gaz qui sont parfois malodorants! Un livre plein d’humour.

Titre : Albert 1er, le roi du rot

Auteurs : Simon Boulerice (textes) et Julie Cossette (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Albert est fier : à la maison et à l’école, on le surnomme Albert 1er, le roi du rot, parce qu’il peut roter à volonté, et ce, sans aucun catalyseur. D’ailleurs, chez lui, il est interdit de boire des sodas, car ils amplifient les rots. Mais Albert se laisse convaincre par ses camarades de classe à prendre juste une petite gorgée de soda… Ses rots, auparavant bruyants et dérangeants, seront spectaculaires!

Mon avis : Ce drôle de livre fait aussi réfléchir sur l’influence de l’entourage. Et la solution des problèmes d’Albert est rassurante : Maman est là!

Titre : Spécial caca

Auteurs : Alain M. Bergeron et Michel Quintin (textes), et Sampar et GAG (illustrations)

Éditions : Michel Quintin

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : La collection « Savais-tu? » décrit le quotidien et les mœurs des animaux avec humour. Ce livre est une compilation des meilleures blagues de déjections animales tirées de la soixantaine de titres parus.

Mon avis : Amusant et instructif, ce livre plaira à une large clientèle, d’enfants à ados; même les adultes souriront à plusieurs des mises en scène. D’ailleurs, les illustrations complètent à merveille le court texte et les phrases des phylactères.

Titre : Lucie la mouffette qui pète quand elle rit

Auteurs : Pierre Szalowski (textes) et Vannara Ty (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Lucie, la mouffette, est née avec une particularité : elle pète quand elle rit! Son père doit user d’ingéniosité pour inventer un mécanisme afin que les prouts de bébé Lucie sortent directement de la maison quand elle rit avec ses sœurs. Mais Lucie grandit et doit maintenant aller à l’école…

Mon avis : Le jeune lecteur sera content de faire comme les grands et de lire un roman si épais! Le secret : il est écrit en gros caractères et les nombreuses illustrations complètent le texte qui s’inscrit sur plus de 300 pages. J’aime la morale : il ne faut pas changer Lucie en raison de son « handicap », mais plutôt trouver comment mieux vivre avec ses différences.