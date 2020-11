Il s'en passe des aventures pendant l'hiver!

Un texte de Ève Christian

Titre : Le slalom des bonshommes de neige

Auteurs : Inspiré de la série Les Mini-Tuques, illustrations : Productions Carpediem (Snowsnaps) inc.

Éditions : Édito

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Violette, Sami, Kiki et Thomas, 6 ans, font une course sur luge ronde entre des bonshommes de neige disposés sur la pente. Qui arrivera premier au fil d’arrivée?

Mon avis : Les Mini-Tuques, des amis ayant chacun son propre tempérament, sont issus des personnages du film La guerre des tuques 3D, qui a fait un tabac dès sa sortie, en 2015. Les images de ces quatre albums qu’on peut trouver en librairie viennent tout droit des épisodes de la série télé. Si vous avez de jeunes enfants, vous savez de quoi je parle! Beaux dessins, belles valeurs.

Titre : Yann et le yéti

Auteurs : Alain Matte (textes) et Loufane (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Depuis peu, les habitants de Sérénité, un village situé dans le Grand Nord, ont le sommeil perturbé par d’étranges bruits. Le jeune Yann est bien décidé à trouver le responsable. De larges traces dans la neige le mènent à une grotte sombre où vit l’abominable homme des neiges… enrhumé!

Mon avis : Une série d’albums pour les garçonnets qui aiment les aventures oscillant entre la réalité et la fiction. Dragons, yétis… Qui a dit qu’ils n’existaient pas?

Titre : Supergroin contre les infâmes mitaines

Auteurs : Carole Tremblay (textes) et Bach (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : C’est la récréation; Toinette s’habille chaudement pour aller jouer dehors avec ses amis. Mais, malheur : où sont ses mitaines? Pas de panique : Supergroin, le cochon aux superpouvoirs, lui suggère des manières de résoudre son problème.

Mon avis : Une bande dessinée avec un maximum de quatre cases par page, peu de texte et des illustrations simples et colorées. Parfaite pour la lecture avec les plus petits et facile pour les premiers lecteurs. Tome 3 d’une série de trois ouvrages.

Titre : Le château de Léo

Auteures : Gabriel Anctil (textes) et Jean Morin (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : La première neige est arrivée. Enfin, Léo, 6 ans, peut construire sa forteresse de neige dont il rêve depuis l’été. Équipé de boules de neige, et aidé autant de son ami que de son chien, il affrontera « l’ennemi » du fort d’en face : son grand frère Émile!

Mon avis : Ce petit roman, écrit en gros caractères pour les premiers lecteurs, décrit bien l’essence de ces jeux d’enfants! Les jeunes garçons apprécieront cette série qui leur permettra de retrouver Léo, le personnage principal des albums destiné aux plus petits.

Titre : Collé!

Auteur : Jean Lacombe (textes et illustrations)

Éditions : Soulières

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Par une froide journée, la langue d’Antoine reste collée à un poteau métallique dans la cour de récréation. Antoine s’attire évidemment des commentaires de son professeur et du directeur, ainsi que des railleries de ses camarades de classe. Mais par-dessus tout, il est inquiet en imaginant quel pourrait être le reste de ses jours s’il est incapable de quitter le poteau!

Mon avis : Texte très drôle; on ne rit pas du malheur d’Antoine, mais de ce que son imagination délurée peut lui suggérer!

Pour les professeurs ou même les parents : fiches d’appréciation pour les élèves des premier et deuxième cycles.

Produit : La course des tuques

La course des tuques, toujours en salle en ce début 2019, est la suite de La guerre des tuques.

Mon avis : On reconnaît bien dans ces films les relations interpersonnelles des enfants – la compétitivité, les jeux, l’inventivité et la grande amitié qui domine tout. Voici des produits variés adaptés du film, pour enfants de tous âges, qu’ils préfèrent lire ou colorier.

Éditions : Édito

---

Titre : La course des tuques – livre à colorier

Pour les enfants à partir de : 4 ans (32 dessins à colorier tirés des images du film).

---

Titre : La course des tuques – album

Pour les enfants à partir de : 5 ans (grandes illustrations, texte bref qui décrit bien le récit).

---

Titre : La course des tuques – roman

Auteur : Nicolas Aumais (texte adapté du film La course des tuques) et FIL (illustrations)

Pour les enfants à partir de : 7 ans. Voici 140 pages écrites au « je » par François « Les lunettes ». Nul besoin de connaître tout de La guerre des tuques : la présentation des personnages de la bande des Tuques situe rapidement le lecteur.

Résumé de l’album et du roman : Le retour des vacances des Fêtes, un an après La guerre des tuques, souligne la traditionnelle course de luges. François « Les lunettes » sera-t-il aussi ingénieux que l’an dernier? Remportera-t-il la course contre Zac, le nouveau venu au village enneigé?