Outch! Une otite! Voici cinq faits à savoir sur les otites afin d'être mieux outillés.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Une otite moyenne aiguë est une infection de l’oreille moyenne pouvant être causée par un virus ou une bactérie. Ce qui cause la douleur, c’est que du liquide (du pus) s’accumule derrière le tympan et exerce une pression sur ce dernier. Si du liquide s’écoule de l’oreille, c’est que la pression, trop forte, a perforé le tympan.

2. Une otite n’est pas contagieuse, mais elle peut parfois découler d’une infection des voies respiratoires qui, elle, est contagieuse.

3. Une otite peut se résorber d’elle-même, mais si la fièvre ou la douleur persiste malgré la prise d’analgésique, il est important de consulter votre médecin ou votre pharmacien pour vérifier l’origine de l’otite et connaître le traitement approprié.

4. Parmi les symptômes d’une otite, on trouve : la fièvre, l’irritabilité, une douleur aux oreilles, des démangeaisons des oreilles, une difficulté à s’endormir ou un réveil à cause de la douleur, du liquide qui coule de l’oreille, des problèmes d’audition, etc.

5. Les enfants présentant des allergies ou exposés à la fumée de cigarette, ceux qui fréquentent un service de garde ou l’école et ceux qui ont des trompes d’Eustache plus courtes sont les plus vulnérables aux otites. Mais personne n’est à l’abri.

