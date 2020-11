L'hiver est là, avec sa neige, le vent et le froid. Décidément, les auteurs associent cette saison à la gent animale.

Un texte de Ève Christian

Titre : La vie secrète

Auteures : Jennifer McGrath (textes), Josée Bisaillon (illustrations) et Stéphanie Durand (traduction)

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Observons la neige. Elle connaît plusieurs secrets de la vie animale par les traces de pattes et les trous des terriers qui s’y trouvent, par le bruit du vent et les cris d’animaux.

Mon avis : Court texte poétique incitant les tout-petits à observer la nature lors de promenades hivernales à la campagne. Gageons que ça leur donnera le goût de laisser un ange dans la neige, signe de leur passage!

Titre : Chien Bernard

Auteure : Dorothée de Monfreid (textes et illustrations)

Éditions : L'École des loisirs

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Bérénice habite dans les montagnes avec ses parents et son nouvel ami canin, Bernard. C’est le premier hiver de ce grand chien; tout est nouveau pour lui : courir dans la neige, glisser sur les pentes, mais aussi cette avalanche déclenchée par une tempête qui fait disparaître sa petite maîtresse. Où est-elle?

Mon avis : Grand album aux illustrations qui remplissent majoritairement les pages permettant au lecteur d’être aussi dans les montagnes enneigées. Relation amicale entre une fillette et son chien; on comprend leurs échanges grâce aux traductions qu’a fait l’auteure des « mouof, aouhaouaf » et des « wouf! ». Joli!

Titre : Taupe a un souci

Auteur : Sang-Keun Kim (textes et illustrations)

Éditions : La Pastèque

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Taupe est soucieuse, car elle croit ne pas avoir d’amis. Elle se rappelle que sa grand-mère lui disait qu’en roulant une boule de neige, tout souci finit par disparaître. Taupe roule et roule et la boule devient énorme. Taupe ne voit pas que plusieurs animaux y sont engloutis, jusqu’à ce qu’elle entende une petite voix.

Mon avis : Les jeunes enfants apprécieront les douces illustrations de ce livre sur l’amitié. La finale les incitera probablement à fabriquer un bonhomme de neige. Une belle morale qui suggère de chasser les soucis en se changeant les idées!

Titre : Un hérisson en hiver

Auteurs : Ann Cartwright (textes), Reg Cartwright (illustrations) et Éric Rondeaux (traduction)

Éditions : Albin-Michel

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Le plus jeune des hérissons désobéit à sa mère quand vient le temps d’hiberner. Il veut vraiment savoir ce qu’est l’hiver…

Mon avis : La curiosité amène l’apprentissage, mais ce dernier vient souvent avec des risques et de l’inquiétude face à l’inconnu. C’est ce qu’apprendra le jeune hérisson quand il passera des semaines, de la fin de l’automne jusqu’au printemps, à découvrir l’hiver avec les animaux dans la nature.

Titre : Renaud en hiver

Auteures : Véronique Boisjoli (textes) et Katty Maurey (illustrations)

Éditions : La Pastèque

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Renaud le renard choisit de passer ses vacances hivernales au chalet de ses amis (humains) Paul et Pauline. Une carte menant à une cabane secrète est découverte, et Paul, le plus curieux, part seul à sa recherche, malgré la tempête annoncée.

Mon avis : Album au texte dense, aux illustrations minimales, mais dont l’histoire aborde plusieurs sujets. Renaud doit d’abord décider s’il prendra des vacances à la plage avec son père ou à la montagne, dans la neige, avec sa mère. Dans sa hâte de trouver la cabane, Paul sort sans se vêtir adéquatement et risque les engelures. Renaud et Pauline, partis à sa recherche, sont inquiets. La visibilité est réduite par la tempête qui s’intensifie. Plusieurs messages sont véhiculés subtilement. Beau récit.