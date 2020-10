Il y a tellement de belles histoires, pour les petits comme pour les grands : certaines font réfléchir, d'autres sont simplement amusantes. À vous de choisir!

Un texte de Ève Christian

Titre : Le père Noël a peur des chiens

Auteurs : Andrée Poulin (textes) et Jean Morin (illustrations)

Éditions : La Bagnole

Pour les enfants/jeunes/parents à partir de : 4 ans

Résumé : Le père Noël est tellement terrorisé par les chiens qu’il rencontre quand il dépose ses cadeaux dans les maisons que sa tournée en est compromise. Une fillette, Camomille, saura lui démontrer l’étiquette pour approcher les chiens; ouf, la nuit magique sera sauvée!

Mon avis : Bel album avec illustrations très colorées qui rappelle aux enfants comment aborder un animal qui n’est pas le nôtre. Les mêmes auteurs avaient publié, en 2014, Le père Noël ne sait pas dire non; pourquoi ne pas offrir un duo de livres?

Titre : La doudou qui disait NON au père Noël

Auteure : Claudia Larochelle (textes) et (illustrations)

Éditions : La Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Jeanne croit au père Noël… mais pas sa doudou! La petite fille fera donc tout pour faire réaliser à sa doudou que ce vieux bonhomme, qui visite les chaumières le 25 décembre, est vrai!

Mon avis : Les petits qui possèdent une doudou « animée » aimeront ces histoires qui leur rappelleront leur quotidien. D’ailleurs, l’auteure s’est inspirée de la relation de sa fillette avec sa propre doudou.



Titre : Le petit renne de Noël

Auteurs : Nicola Killen (textes et illustrations), Isabelle Fortin (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : La veille de Noël, Ollie est réveillée par des clochettes. Intriguée, elle glisse avec son traîneau vers la provenance de ce son magique. À qui appartient-il?

Mon avis : Magnifique album dans les teintes de gris et de blanc, avec une touche de rouge ici et là. Quelques pages ont des « fenêtres » pour regarder sur les pages précédentes et suivantes. Une histoire de veille de Noël pour patienter en attendant le traîneau du père Noël.

Titre : Pas de cadeau pour les bêtes

Auteurs : Paul Martin (textes) et Antonin Louchard (illustrations)

Éditions : du Seuil

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Un paquet-cadeau tombe du ciel, du traîneau du père Noël. Tous les animaux de la forêt se demandent qui en est le destinataire, car c’est bien connu, les cadeaux ne sont que pour les humains. Chacun le convoite et utilise la ruse pour se l’approprier…

Mon avis : Album pour les petits qui fera sourire les plus grands. La morale de cette histoire : ce n’est pas le matériel qui fait le bonheur, mais plutôt les gens qui nous entourent.

Titre : Petit père Noël

Auteure : Yoko Maruyama (textes et illustrations)

Éditions : Minedition

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Le fils du père Noël fait le souhait d’avoir son papa avec lui le soir de Noël. Comme si une fée l’avait entendu, le père Noël se foule la cheville le matin du 24 décembre. Sachant que plusieurs enfants attendent le passage de son père, il tente de le remplacer efficacement. Les demandes des enfants ne sont pas toujours simples à exécuter.

Mon avis : Un livre qui en vaut le détour. Une histoire originale aux illustrations douces qui laissent place à l’imaginaire. À raconter chaque année.

Titre : Du hockey pour la nouvelle année

Auteurs : Martine Latulippe (textes) et Fabrice Boulanger (illustrations)

Éditions : Foulire, série Emma et Jacob

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Enfant, le rituel du 1er janvier chez grand-père était d’assister au match de hockey de son équipe préférée. Il entonnait même l’hymne national, en plus de jouer dans les buts et de compter des points! Après s’être ainsi vanté, il revient à la réalité et relate à ses petits-enfants étonnés qu’il fêtait lui aussi chez ses grands-parents, où le souper était copieux et la musique des rigodons faisait danser les invités.

Mon avis : Série de mini-romans (10 parus) avec jolies illustrations, appropriée pour les enfants qui commencent à lire. Mélangeant fiction et réalité, la formule revient dans chaque tome : Jacob et sa petite sœur Emma questionnent leur grand-père sur son enfance; il répond d’abord de façon farfelue, puis les véritables souvenirs sont racontés! Pour souligner les Fêtes, ajoutez Noël dans la jungle, paru en 2016.

Titre : 9 histoires de Noël

Auteurs : Patrick St-Hilaire (textes) et Benoit Laverdière (illustrations)

Éditions : Soulières, collection Chat de gouttière

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Dix courtes histoires se déroulant sur la banquise et mettant en scène le père Noël et ses préoccupations : l’origine de ses rennes, sa potentielle allergie aux biscuits, la compétition avec d’autres (faux) pères Noël, son coup de foudre avec mère Noël…

Mon avis : Enfin, une belle façon de raconter Noël aux plus vieux : humour, climat, météo, environnement, voyage… Même les sceptiques par rapport à l’existence du personnage seront étonnés!

Titre : La petite femme du père Noël

Auteure : Kochka (textes et illustrations)

Éditions : Oskar

Pour les enfants à partir de : 10 ans

Résumé : Une fille de 10 ans, souffrant de la maladie des os de verre, se retrouve avec quelques camarades et une vieille dame dans un lieu magique pour y rencontrer le père Noël.

Mon avis : Une écriture un peu échevelée, mais captivante. Une histoire d’espoir et de tolérance qui fait croire au père Noël et qui est pleine de rêves, de lutins et de fées. Et une mention pour initier les jeunes à une maladie rare.