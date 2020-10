En 1867, à l'époque victorienne, les tables étaient fastes, et certaines traditions étaient différentes d'aujourd'hui. Quoi de mieux qu'une maison historique pour revivre cette période?

Quoi : Champagne, charlotte et crinoline : Noël victorien chez les Cartier

Où : Lieu historique national de Sir-Georges-Étienne-Cartier (458, rue Notre-Dame Est, Montréal)

Quand :

jusqu’au 30 décembre : les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

du 26 au 30 décembre : tous les jours de 10 h à 17 h

Pour qui : Toute la famille (les poussettes sont permises!)

Résumé : Transportez-vous aux débuts de la Confédération et découvrez les traditions et les coutumes du Noël de l’année 1867 chez Sir Georges-Étienne Cartier. Un guide portant un costume d’époque vous entraînera dans la maison qu’a habitée, entre 1862 et 1872, ce premier ministre du Canada, et vous fera visiter :

le hall décoré, où on peut se faire la bise sous le gui;

le petit salon rouge, où trône le sapin orné de fruits et de chandelles;

la salle à manger, où se dresse la grande table remplie d’aliments qui faisaient la joie des familles bien nanties de l’époque;

le grand salon bleu à l'étage, où les invités plus intimes étaient conviés à prendre le champagne en écoutant des airs joués au piano;

les chambres des enfants, avec les jouets d’époque, ainsi que celle de madame Cartier.

Activités supplémentaires :

Confection de cartes de Noël avec des décorations inspirées de l'époque victorienne. Ces cartes seront remises à des personnes âgées vivant seules par l’entremise de l’organisme Les Petits Frères;

Dégustation du wassail, le thé chaud traditionnel du Noël victorien – un breuvage épicé fait de jus de pommes – près d’un brasero, dans la cour arrière;

Exposition de vêtements victoriens.

Toute la famille appréciera cette visite. Prévoyez de 60 à 90 minutes pour faire le tour des lieux calmement, lire toutes les informations et regarder les vidéos que vous trouverez tout au long du parcours.

Tarifs :

Adultes : 7,80 $

Aînés : 7,30 $

17 ans et moins : 3,90 $