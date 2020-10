La littérature jeunesse emploie souvent ces coquins personnages, les lutins. Ils sont joueurs de mauvais tours ou assistants du père Noël. Rencontrez-en quelques-uns dans ces livres pour les enfants de tous les âges!

Un texte de Ève Christian

Titre : C’est bientôt Noël, Petit Gribouillis!

Auteurs : Sylvie Roberge (textes) et Yves Dumont (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Petit Gribouillis a si hâte de voir le sapin briller dans le noir! Avec sa famille, il décore le sapin pour Noël.

Mon avis : Chacun des sept titres de la collection À pas de souris : Gribouillis traite du quotidien des bambins. Selon la thématique, un mot revient plusieurs fois dans l’histoire, permettant à l’enfant de reconnaître sa signature visuelle. En plus, ils s’initient à la lecture en écoutant l’histoire à partir du site Internet de la maison d’édition, tout en suivant le texte.

Titre : Galette et Tartine fêtent Noël

Auteures : Lina Rousseau (textes) et Marie-Claude Favreau (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Les préparatifs de la veille de Noël pour le petit Galette. Il est impatient, mais s’applique à la décoration du sapin, à cuisiner des biscuits, à entonner les chansons d’occasion. Vivement le passage du père Noël!

Mon avis : Un livre tout en noir et blanc. Bizarre? Non, car cette histoire à raconter en est aussi une à colorier! La petite ou le petit aimera personnaliser ces pages avec ses propres couleurs.

Titres : Panique à l’atelier du père Noël et Noël en péril

Auteurs : Jean-François Faucher (textes) et Martin Aubry (illustrations)

Éditions : Alaska

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Ces histoires mettent en scène le lutin Slush, le plus rapide du royaume du père Noël, qui a la responsabilité d’emballer les cadeaux. Mais une fois son travail fait, Slush trouve qu’on ne lui porte pas beaucoup d’attention; il se met alors à jouer des tours…

Mon avis : Les livres des éditions Alaska sont interactifs : sept pages de chaque livre s’animent avec un effet sonore! Il suffit de télécharger gratuitement l’appli de la maison d’édition. Amusant! J’ai particulièrement ri à l’animation de Rudolf, le renne au nez… « à la boule disco »! (page 23 de Panique à l’atelier).

Dans la collection Cheval masqué, aux éditions Bayard

Mon avis : Cette collection qui s’adresse aux premiers lecteurs est subdivisée en trois niveaux : Au pas (32 pages), Au trot (40 pages) et Au galop (48 pages). Plus on avance dans la collection, plus le vocabulaire est riche. Des fiches pédagogiques sont offertes sur le site web.

Titre : Canines et cadeaux

Auteurs : Alain M. Bergeron (textes) et Sophie Lussier (illustrations)

Éditions : Bayard, dans la collection Cheval masqué, Au pas.

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Valdérie est une vampire. Dans sa famille, Noël n’est pas fêté comme partout ailleurs, sauf cette année, puisqu’ils recevront le père Noël pour la première fois. Comment cela va-t-il se passer? Son petit frère déguisé en lutin évitera-t-il de planter ces canines dans le cou du bonhomme habillé de rouge?

Titre : Un lutin dans le sapin!

Auteures : Noha Roberts Jaibi (textes) et Sabrina Gendron (illustrations)

Éditions : Bayard, dans la collection Cheval masqué, Au galop

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Loïc passe les vacances de Noël chez ses grands-parents. À l’instar de son père quand il était enfant, il va choisir le sapin familial dans la forêt, tout près. Il y rencontrera le lutin Ariel… celui-là même qui s’amusait avec son père il y a bien des années!

Titre : Le zombi de Noël

Auteurs : Sylvie Payette (textes) et Mathieu Benoit (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie, série Zombinette

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : C’est le premier Noël pour Zombinette, une fillette zombie adoptée par les Millette. Elle se pose plusieurs questions : pourquoi faire autant de préparatifs (sapin, décorations, cuisine…)? Aura-t-elle droit à un cadeau du père Noël, elle, une zombie? Il ne la connaît sûrement pas! (À moins qu’existe le lutin zombi de Noël?)

Mon avis : Une collection de courts romans écrits en gros caractères, parfaite pour les premiers lecteurs. Celui-ci est le quatrième de la collection. L’auteure mélange bien l’imaginaire et la réalité; c’est amusant! Il est possible de suivre Zombinette sur Facebook.