Un concert de Noël des Petits Violons est un moment privilégié à offrir à vos enfants afin qu'ils réalisent le plaisir de jouer de la musique en groupe. Ceux qui sont sur scène le démontrent à chaque concert et c'est contagieux!

Quoi : Concert de Noël des Petits Violons

Où : Église Saint-Pierre Apôtre, 1201, rue de la Visitation, Montréal

Quand : Dimanche 16 décembre à 16 h

Pour qui : Famille avec enfants à partir de 5 ans

Résumé : On entendra bien sûr des violons, mais aussi des trompettes et des tambours! Le programme proposé est en deux temps : une partie classique, avec un concerto de Vivaldi à deux trompettes, et une portion de musique traditionnelle (reels, gigues et folklores québécois) et d’airs de Noël. Le concert est dirigé par Marie-Claire Cousineau et animé par la comédienne Julie Daoust, qui prendra le temps entre autres d’expliquer les pièces et les instruments et d’échanger quelques mots avec la violoniste qui jouera des reels.

Découvrez un extrait du concert des Petits Violons en répétition avec le gigueur-percussionniste Olivier Arsenault.

Brève entrevue avec Julie Daoust : L’animatrice de ce concert m’expliquait que l’apprentissage au sein des Petits Violons est basé sur l'ensemble et se fait au rythme de chacun. Les valeurs développées sont donc l’entraide, le partage et l'écoute entre musiciens. Certains expérimenteront la musique au sein d’un petit groupe, d’autres jeunes musiciens s’exécuteront en tant que solistes, mais puisque jouer des solos n’est pas le but ultime de tous les enfants, beaucoup privilégieront jouer dans un ensemble. D’ailleurs, pour ce concert de Noël, les jeunes seront entourés de musiciens professionnels de l’Ensemble Jean Cousineau.

À noter : Le concert dure environ une heure sans entracte. Puisque l’entrée est libre, ça fonctionne sous le principe du premier arrivé, premier assis; et comme ce concert souligne Noël, il est très prisé. Les portes ouvrent vers 15 h - 15 h 15.

Prix :L’entrée est libre (contributions volontaires)