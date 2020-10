La saison des rhumes et des petits virus est celle que l'on redoute le plus. Le petit nez qui coule, la toux, les éternuements et les autres symptômes reviennent pourtant chaque année. Voici trois bonnes habitudes à adopter pour tenir les virus à distance.

Un texte de Nadine Descheneaux

Alerte « mains »

Lavez vos mains fréquemment et incitez les jeunes à faire pareil. Instaurez une routine : lavage obligatoire en rentrant de l’école, toujours avant de manger, après avoir éternué ou s’être mouché, etc. En déplacement, ayez toujours avec vous un nettoyant qui ne nécessite pas de rinçage. Des mains propres, c’est primordial.

Alerte « visage »

Même si c’est difficile, il faut éviter le plus possible de toucher votre visage, et en particulier vos yeux, votre bouche et votre nez avec vos mains. Pas facile à faire : c’est vrai! Trouvez la façon d’en faire un défi familial.

Alerte « coude »

Encouragez les enfants à éternuer ou à tousser dans le creux d’un de leur coude. Ainsi, leurs mains restent libres de virus. Quand ils le font dans leurs mains, ils doivent avoir le réflexe d’aller se laver immédiatement, autrement tout ce qu’ils touchent sera contaminé par leurs virus. S’ils utilisent un mouchoir, il est important de le jeter et de bien laver leurs mains ensuite.

Découvrez pourquoi les virus frappent plus aux changements de saison.

De la même auteure :

Enfants sur Instagram : 6 règles pour eux...et pour nous!

Charge mentale : 4 trucs pour l'alléger

6 sites web à mettre dans les favoris de vos enfants

Achat d’un habit de neige : 3 conseils

Enfants seuls à la maison : à quoi penser