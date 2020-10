L'idée de bercer un bébé devant un feu qui crépite, près d'une montagne de cadeaux, avec des chandelles et l'odeur du rôti juteux qui cuit nous remplit de joie, mais comment se passe vraiment le premier Noël avec un enfant?

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Tout compte fait, vous craignez que les jolies chandelles à la cannelle mettent le feu à n’importe quelle maison où les occupants somnolent à la moindre occasion. Votre dinde, vos rôtis et la tourtière sont de bien gros repas pour ce petit bébé qui ne mange encore que des purées et qui est, en plus, terrorisé par le gros étranger barbu qui insiste pour entrer chez vous par effraction, le prendre dans ses bras et voler votre lait. Vous avez bien acheté une dizaine de cadeaux, mais bébé ne déballe pas encore, il s’est endormi plus tôt que d’habitude, et vous voilà bien mal pris, vous qui vouliez tellement bien faire!

Les premiers temps des Fêtes ne sont pas toujours ce à quoi nous nous attendions. Ils nous rappellent notre enfance, avec tous les souvenirs que nous tentons de recréer en un grand soir… Toutefois, en prenant conscience que notre enfant a de nombreuses années devant lui, nous réalisons aussi que nous avions peut-être mis la barre un peu haute. Voici quelques petits trucs pour économiser un peu de temps, d’argent et d’énergie pour ce premier Noël qui ne sera pas moins magique et merveilleux pour autant.

Oubliez les montagnes de cadeaux

« Oui, mais depuis le temps qu’on voulait le gâter… » Votre bébé n’a pas encore tellement de jouets et vous trouvez tentant d’en acheter tout plein, même s’ils ne sont pas encore de son âge, pour ce premier Noël qui promet d’être exceptionnel. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas savoir ce que votre enfant aimera, qu’il recevra des cadeaux de plusieurs autres personnes et qu’il n’arrivera pas à jouer avec toute cette montagne que vous lui offrirez.

Choisissez un ou deux jouets de bonne qualité et qui ont fait leurs preuves, et emballez-les du plus beau papier pour enfants que vous trouverez. En y ajoutant des choux et des ballons, vous aurez un cadeau qui fera grande impression. Ce sera moins de pression pour lui et moins de magasinage pour vous, et votre bébé comprendra mieux la symbolique de ce que vous venez de lui remettre.

La décoration

À mon humble avis, ce qui compte le plus la veille de Noël et au matin suivant, c’est le regard émerveillé des parents qui tentent de déchiffrer l’expression de ce petit bébé qui fête pour la première fois. En deuxième place, c’est la décoration et la musique de Noël qui apportent le plus à un nourrisson. Il verra les jolies lumières et son reflet dans les boules suspendues aux branches, et entendra de jolis chants de Noël. L’ambiance est très importante et fera partie de ce qu’il recherchera chaque année pour les Noëls à venir.

Les traditions

Si vous avez des idées de tradition à instaurer pour votre famille et votre enfant, n’hésitez pas à vous y prendre d’avance ou à prendre des notes afin de ne pas oublier vos bonnes intentions au milieu des préparatifs, des soirées et des visites. Que vous vouliez commencer une courtepointe et donner un carré brodé chaque année, commencer un bracelet de breloques ou préparer une série de photographies spéciales, cette année de grande première est la meilleure pour commencer.

Soyez patients

Au bout du compte, ce sont les prochains Noëls qui seront comme ceux des films et des livres. Celui-ci sera un Noël tendre et doux, le premier de votre famille ensemble, et sera à tout coup archivé dans vos mémoires comme étant un moment d’une grande poésie pour vous et cet enfant qui vient de voir le jour.