Maintenant que le père Noël a confirmé que vous êtes gentils, c'est l'heure de prendre des résolutions pour l'année qui s'en vient. Voici 12 pistes à considérer pour vivre plus sereinement. Bonne année!

Ce contenu a été écrit par Sonia Cosentino et Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Changer quelques habitudes familiales

Quand on fait la cuisine, on repose sa tête, on fait participer les enfants, on économise et on mange mieux. Nous sommes chanceux qu’autant d’émissions et de livres de cuisine nous suggèrent des recettes; profitons-en pour varier notre alimentation! Nous pouvons aussi décider de nous coucher plus tôt, de donner plus de responsabilités aux enfants ou de regarder moins la télé, selon les aspects que nous désirons améliorer en 2019.

S’embrasser plus

Si vous êtes en couple, prenez la résolution ferme de vous minoucher un peu plus cette année. À force de gérer des agendas, de changer des couches, de s’endormir tôt et de chouchouter les petits, on oublie trop souvent qu’il y a un adulte qu’on aime beaucoup dans cette maison.

Respirer profondément

La vie d’un parent est stressante. Il faut courir, s’obstiner, absorber le stress et les petites défaites du quotidien… et tout, tout prévoir. Pour notre santé physique et mentale, nous devrions tous prendre une minute par jour pour nous détendre, rêvasser et respirer profondément. Tout a l’air moins difficile une fois que c’est fait.

Ralentir le rythme

Tout le monde dit que la vie va trop vite, que les journées passent sans qu’on les voie et que les enfants grandissent sans qu’on s’en rende vraiment compte. Arrêtez! Ralentissez! Avouez que ce serait bon, une journée sans dire « Dépêche-toi, grouille, on va être en retard! » Il faut d’abord en prendre conscience, décider que c’est assez, éliminer tout ce qui peut être stressant dans ces journées de fou et prendre le temps de vivre!

Passer du temps de qualité (vraiment!) avec les enfants

Ici, on ne parle pas de l’excuse facile que certains se donnent (« On ne voit pas beaucoup les enfants, mais quand on se voit, c’est du temps de qualité. »), mais bien de planifier du vrai temps de qualité avec chacun des enfants. Que ce soit une sortie « privilège » (un parent avec un seul enfant à la fois) ou une histoire avant le dodo, ça n’a pas besoin d’être compliqué ni de coûter de l’argent. Passer du temps en tête à tête avec votre enfant, c’est lui dire que vous l’aimez et qu’il compte beaucoup pour vous.

Choisir ses batailles!

Le ménage, les devoirs, la discipline, l’alimentation, le poids, les commissions, l’entretien de la maison, les responsabilités de chacun, les susceptibilités de tout le monde, les exigences du travail, le couple, la famille élargie, l’enfer de la circulation… Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de guerres à mener en même temps? Choisissez vos batailles avec soin, et lâchez prise sur tout ce que vous pouvez!

Laisser le travail au bureau

Quand nous revenons à la maison après le travail, nous avons déjà beaucoup de tâches qui nous attendent. Le temps qui reste, réservons-le pour parler aux enfants de leur journée, pour écouter de la musique en famille, pour chanter, danser, bricoler, relaxer ou écouter des films. Ce n’est vraiment pas une bonne chose d’ajouter quelques heures de travail ni de ruminer au sujet des collègues.

Être plus patient et tolérant

On peut toujours être plus patient avec les enfants et avec les autres. La patience entraîne la patience, et quand on s’interdit de se fâcher ou d’être constamment en opposition avec les autres, on finit par prendre l’habitude de formuler les choses de manière plus positive et on s’entoure de calme. C’est bon pour ses relations et pour sa santé.

Poser ses limites

Quand on a l’impression d’avoir perdu le contrôle de sa vie, on détermine ce qui dérange et on cherche une solution. Barrer la porte de la salle de bain pour empêcher que tout le monde y circule pendant qu’on se lave, par exemple, est un bon début. Exiger le respect de certaines consignes non négociables en est un autre. Les enfants ont besoin de limites claires, parce que contrairement à ce que certains pensent, loin de les brimer, ça les aide à grandir!

Avoir confiance en soi

Tout le monde a des incertitudes, mais on n’a pas besoin de se juger autant alors qu’on fait de son mieux! Cette année, vous devez prendre conscience que vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes merveilleux et il est temps que vous l’acceptiez!

Aimer les autres tels qu’ils sont

Les enfants, comme les adultes, viennent en plusieurs modèles, et chacun s’est développé dans un environnement qu’il n’a pas choisi, en prenant les décisions qu’il croyait être les meilleures. En 2019, arrêtons de porter notre attention sur ce que les autres parents donnent à manger à leur enfant ou ce que les voisins ont choisi comme passe-temps pour se détendre. Soyons plutôt reconnaissants du monde fascinant qui nous entoure et qui attend nos enfants.

Organiser ses souvenirs

Tous les beaux bricolages, les cartes de grand-maman et de grand-papa, les photos et les dessins devraient être organisés par année dans une boîte ou un album. Sinon, on finira avec une énorme boîte qu’on ne consultera jamais.