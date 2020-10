Ah! Les Fêtes... Les soirées se succèdent, et si l'on connaît l'heure de début, celle de la fin n'est jamais garantie. La routine n'existe plus et on vit au gré des invitations. Doit-on lutter contre ce chaos ou se laisser porter?

Ce contenu a été écrit par Annie Harvey, de notre partenaire Maman pour la vie.

Il existe deux écoles de pensée. D’un côté, il y a ceux qui croient que les vacances sont synonymes de laisser-aller : la routine du dodo, les heures de repas régulées au quart de tour et les règles peuvent bien se reposer jusqu’en janvier. On prend la vie comme elle vient, sans trop de soucis. De l’autre, il y a ceux qui croient que pour vraiment profiter des vacances, il faut garder un semblant d’horaire. Ils optent pour une routine plus souple.

La clé pour ne pas perdre pied

La question qui se pose : quelle est la ligne de conduite à adopter? La réponse, comme dans bien des cas, se trouve dans la nuance. Le but des vacances étant de se reposer et de faire le plein d’énergie, il va sans dire que le plus important est de maintenir une bonne qualité ET une quantité suffisante de sommeil.

Combien d’heures de sommeil?

À titre de référence, voici le nombre d’heures de sommeil qui est nécessaire au bon fonctionnement selon l’âge.

De 0 à 3 mois – entre 14 et 17

De 4 à 11 mois – entre 12 et 15

De 1 à 2 ans – entre 11 et 14

De 3 à 5 ans – entre 10 et 13

De 6 à 13 ans – entre 9 et 11

De 14 à 17 ans – entre 8 et 10

De 18 à 64 ans – entre 7 et 9

65 ans et plus – entre 7 et 8

Le manque de sommeil n’est pas sans conséquence

Enfant et manque de sommeil ne font pas bon ménage. En fait, il s’agit d’un mélange explosif. Après tout, dormir est un besoin essentiel. Si l’adulte, lorsqu’il est fatigué, est plutôt raplapla, l’enfant quant à lui sera irritable, turbulent et intolérant à la frustration. Voilà pourquoi les petits, après quelques soirées qui s’éternisent, se transforme en petits diablotins et fondent en larmes, pour un oui ou pour un non.

Quelques conseils

Il va sans dire que dans ces cas-là, personne ne profite pleinement de ses vacances. Afin de se prémunir des effets d’un manque de sommeil, les siestes sont essentielles, permettant de rattraper les nuits écourtées. Idéalement, elles devraient débuter après le repas du midi et se terminer, au plus tard, vers 15 h. Un bon indicateur que la période de repos a été suffisante : un bambin reposé n’est pas grincheux au réveil.

Même si la fête se prolonge au petit matin, l’enfant n’est pas obligé de rester debout toute la nuit. Apportez son pyjama et son doudou, puis trouvez-lui un coin tranquille pour qu’il puisse s’endormir légèrement plus tard qu’à l’habitude. Malgré les rires et la musique, le sommeil finira par le gagner.

Les soirs d’accalmie, entre deux fêtes, retournez à l’horaire normal. Tout le monde sera gagnant. Profitez-en pour faire des jeux calmes et retrouver vos habitudes.

Et les bébés, dans tout ça?

En ce qui concerne le nourrisson, il restera réglé comme une horloge, quoi qu’il arrive. L’heure des boires et des siestes devrait rester sensiblement les mêmes. Cependant, ce qui risque de l’affecter plus grandement, c’est le stress. En effet, les tout-petits sont très sensibles aux bruits, aux changements de bras et aux nouveaux visages. Ces chamboulements pourraient le rendre plus grincheux. Réservez-lui des moments de calme, à l’abri de l’effervescence, et minimisez les changements de bras. Tant qu’il sera près de vous, il aura l’impression d’être chez lui.

Il ne sert à rien de se battre contre le changement de routine et de résister à l’envie de dire « oui » aux multiples invitations. La clé pour des vacances de Noël réussies et reposantes : dormir mieux et suffisamment. Pour le reste, il suffit de rester à l’écoute des besoins et des envies de tout un chacun et… de s’amuser!

