Six livres qui sauront émerveiller les enfants!

Un texte de Ève Christian

Titre : 24 dodos avant Noël

Auteur : Père Noël (textes et illustrations)

Éditions : Éditions de l’Homme

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Vingt-quatre pages de courts textes emmènent les petits au village du père Noël, où le compte à rebours est commencé. Les enfants verront, entre autres, les lutins confectionner les jouets, les rennes manger le lichen magique et le père Noël lire les lettres reçues des enfants. D’ailleurs, il a besoin d’eux pour retrouver les clés magiques, égarées à travers les pages, qui serviront à ouvrir la porte des maisons sans cheminée.

Mon avis : Décembre présente son lot de calendriers de l’avent (chocolat, thé, messages, etc.); ce livre en est un approprié pour les petits. Ces derniers auront hâte d’aller au lit écouter l’histoire du jour qui les fera patienter jusqu’au fameux soir magique! En extra, avec l’appli gratuite ou à partir du site perenoelportable.com, les parents peuvent, avec un code d’accès fourni à l’achat du livre, créer une vidéo personnalisée pour leur enfant, simuler un appel du père Noël, etc. Aperçu des personnages du livre.

Titre : Norbert le petit chevreuil

Auteures : Jasmine Dubé (textes) et Amélie Dubois (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Madame Chevreuil voulait tant avoir un faon à elle, à cajoler et câliner. Elle en fit le vœu à la Grande Ourse, et le lendemain, un faon était près d’elle. Les mois passèrent et le petit grandit. Une nuit d’hiver, des clochettes réveillèrent ce renne qui vit un vieil homme sur un traîneau s’arrêter sur le toit d’une maison…

Mon avis : Ce beau grand livre est un petit trésor. Les illustrations sont dignes d’œuvres d’art. L’histoire est pleine de douceurs et d’une dose de magie : la biche et son faon, une fillette qui accroche son bas à la cheminée et qui attend les yeux brillants, on reconnaît des airs d’un conte classique avec un certain renne au nez rouge… L’auteure n’en est pas à ses premiers textes pour enfants, et ils ont autant de succès en littérature qu’au théâtre.

Titre : Les Monsieur Madame et le marché de Noël

Auteur : Roger Hargreaves (textes et illustrations)

Éditions : Hachette

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Monsieur Chatouille adore visiter le marché de Noël, où se trouvent plusieurs de ses amis qui cherchent le plus beau sapin, patinent sur l’étang, se baladent à dos de rennes ou rencontrent le père Noël. Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est qu’avec ses bras d’une longueur infinie, il y a plusieurs personnes à chatouiller!

Mon avis : Belle initiation aux marchés de Noël qui foisonnent dans plusieurs régions en décembre. Et toujours avec l’humour propre à cette collection qui propose plus d’une centaine de titres. Attrayants pour les petits, les illustrations de ces petits livres carrés sont vives et les personnages portent le nom d’une de leurs caractéristiques.

Titre : Histoire du pommier qui rêvait d’être un sapin

Auteures : Joanie Desgagné (textes) et Juliette Barbanègre (illustrations)

Éditions : Du Seuil jeunesse

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Un pommier pousse par hasard en plein milieu d’une sapinière. Il aimerait être comme ces grands et beaux arbres verts. Il voudrait lui aussi avoir la chance d’être décoré et de veiller sur des dizaines de cadeaux.

Mon avis : Sous une histoire aux parfums de Noël, on retrouve une morale subtile qui suggère de ne pas se fier aux apparences et que le gazon n’est pas toujours plus vert chez le voisin.

Titre : Bizarre mais vrai! Noël

Auteurs : Collectif (textes et illustrations)

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Trois cents faits sensationnels pour le temps des Fêtes répertoriés par un magazine américain pour enfants, le National Geographic Kids; statistiques, traditions, faits et records étonneront petits et grands.

Mon avis : Bizarre mais vrai! est une collection de cinq titres qu’on laisse au salon afin que toute la famille en profite. On ouvre une page, on y découvre des informations insolites et même scientifiques, et on apprend en s’amusant!

Titre : L’ombre du croque-mitaine - collection Enquêtes au muséum

Auteurs : Laurence Talairach (textes) et Titwane (illustrations)

Éditions : Plume de carotte

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Le jeune Clarence a si hâte à Noël qu’à peine l’aube naissante, le 25 décembre, il ouvre l’un de ses cadeaux… pour découvrir des mitaines qui lui font penser à ce croque-mitaine qu’il croit installé dans son placard à surveiller ses mauvais gestes! Il n’en faut pas plus pour que sa grande sœur Alice et son amie Zoé l’amènent, pendant la semaine de vacances, dans un musée, à la rencontre de créatures bien terrifiantes.

Mon avis : Cette collection présente plus de dix romans qui ont toujours lieu dans un musée scientifique quelque part dans le monde. D’ailleurs, tout de suite après l’histoire, quelques pages décrivent ce lieu et certains éléments scientifiques de l’aventure. Ces courts romans plairont aux jeunes qui aiment les enquêtes à saveur de science.