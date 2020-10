Vous n'avez pas d'enfant de 3 à 8 ans? Empruntez-en un et allez rigoler avec lui! Emmenez les enfants voir Pigiami; cette pièce est drôle et pleine d'imagination. C'est une des meilleures pièces familiales qui réussit à dérider autant les petits que les grands!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Pigiami

Où : La Maison Théâtre, à Montréal

Quand : Jusqu’au 6 janvier 2019

Pour qui : Les 3 à 8 ans (la limite inférieure du groupe d'âge doit être respectée, mais il n’y a pas d’âge maximum, je vous l’assure!)

Résumé : Nino débarque chez Sandro pour la nuit. Leurs habits enlevés, ils se retrouvent en pyjama, et tout ce qui arrive dans une chambre d’enfants quand ceux-ci ne veulent pas aller au lit se produit.

« Jouons que je suis…, et tu es… » Tous les objets prennent vie : les souliers, les oreillers, les pantoufles… On se cogne la caboche, on tombe à la renverse.

Mon avis : L’imaginaire de ces deux comédiens italiens est sans limites. Le duo a présenté Pigiami au moins 2000 fois dans le monde en 35 ans. La pièce a fait ses preuves. J’ai assisté à une matinée scolaire, et les enfants riaient tellement qu’ils ne pouvaient pas rester assis! « C’est cool! » a crié un enfant. « Oui, très cool! » a répondu un deuxième à l’autre bout de la salle.

C’était beau de les voir réagir sans arrêt et avoir du plaisir. Et nous, les parents… on espère qu’ils ne prendront pas exemple sur eux! Quoique ça rappelle de bons souvenirs. (Attention à votre bouteille de poudre pour bébé!)

À noter : La pièce dure 60 minutes et vos enfants ne décrocheront pas tellement il y a de l’action : musique, danse, imitations, jeux de rôle... Cet extrait saura vous convaincre de NE PAS MANQUER Pigiami.

+ : Les enfants qui assisteront à la pièce vêtus de leur pyjama (oui, on a le droit!) pourront remplir un coupon pour courir la chance de gagner un ensemble de livres et d'activités créatives en lien avec le dodo (valeur de 200 $).

Aussi, après la représentation, les familles pourront faire un bricolage sur le thème de la pièce, à la Maison Théâtre même.

Prix :17 $, forfaits offerts. Réservez tout de suite vos billets pour le congé des Fêtes, car ça part vite! C’est une belle suggestion pour le bas de Noël!