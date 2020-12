Il faut parfois beaucoup de courage pour oser poser les bons gestes. Voici quelques actes de gentillesse pour inspirer vos enfants... un geste à la fois!

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie.

Écouter quand un ami a besoin de parler

Parfois, vos amis vivent des moments réellement difficiles. Bien sûr que c’est lourd pour la personne qui écoute. Bien sûr que vous pourriez être ailleurs à vous divertir. Bien sûr que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Parfois, il faut cependant savoir vous taire, écouter et tenter de comprendre l’ensemble de la situation de cette personne qui a manifestement besoin de raconter ce qu’elle vit. C’est faire preuve d’empathie et c’est une belle leçon de générosité à donner aux enfants.

Sourire aux inconnus pour aucune raison particulière

Parfois, les passants ne vous souriront pas en retour, d’autres fois, ils souriront immédiatement, et souvent, vous ne les verrez pas sourire. En fait, ils souriront un peu plus loin, parce que votre sourire aura mis un peu de bonne humeur dans leur mauvaise journée. Le sourire est vraiment sous-estimé. Peut-être parce qu’il est gratuit… Ce n’est toutefois pas une raison pour ne pas en donner à profusion.

Intervenir

Quand quelqu’un est rudoyé ou victime d’injustice, que ce soit au bureau, à l’école ou dans la rue, le fait de prendre la parole pour le défendre ou l’encourager pourra briser son impression de souffrir d’une très lourde solitude. Ce pourrait être le geste qui lui redonnera foi en l’humanité.

J’ai déjà vu une femme courir derrière une jeune fille qui se faisait crier des bêtises par son copain et lui dire, simplement : « Tu n’es pas obligée d’endurer ça! » Le regard de la fille a tout de suite changé, comme si la femme lui avait donné un peu d’espoir. Ce genre de gentillesse peut aider à freiner la violence et à redonner du courage à ceux qui n’en avaient plus.

Donner une boisson (au brigadier, à un mendiant, à un jeune de la rue, etc.)

Par grands froids l’hiver et pendant les grandes chaleurs d’été, on croise parfois la gentille brigadière qui a froid ou très chaud. Si vous avez l’intention de vous acheter un café ou une boisson froide, pourquoi ne pas lui en apporter aussi?

De même, vous pouvez apporter une boisson à un jeune de la rue qui a chaud ou à un mendiant qui a soif. Tout récemment, certains restaurants ont même commencé à offrir la possibilité d’acheter un café en attente pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’en payer un. Si c’est vrai qu’une boisson chaude réchauffe le cœur, c’est peu d’argent pour réconforter ceux qui passent leurs journées dehors.

Visiter la famille

Rendre visite à un membre de la famille qui a pris de l’âge et que vous n’avez pas vu depuis longtemps ou aller voir vos grands-parents à l’hôpital ou au Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) afin de mettre un peu de soleil dans leurs longues journées est une autre belle façon de rendre les autres un peu plus heureux. C’est gentil pour la personne qui s’ennuie et c’est une belle façon de transmettre à vos enfants l’idée que la famille s’entraide jusqu’au bout.

Oser poser des gestes gratuits

Aider quelqu’un à ramasser ce qu’il a échappé, écrire à votre meilleure amie que vous vous ennuyez d’elle, écrire aux tantes qui se sont occupées de vous pendant votre enfance et leur rappeler que vous les aimez, aider un ami à déménager, aider une vieille dame à traverser la rue, aider un ami à construire quelque chose ou à monter un projet sont autant de façons d’être gentils avec les autres. Et si cette gentillesse était contagieuse? Et si cela avait un effet papillon? Et si vous commenciez à regarder ceux qui nous entourent en vous sentant dans la même équipe?

« Si on est capables de regrouper autant de monde en aussi peu de temps quand ça va mal, je n’ose même pas imaginer ce qui se passerait si on se regroupait quand ça va bien. » — Fred Pellerin (en parlant de la tragédie de Lac-Mégantic)