Je vous propose un après-midi dont vos jeunes se souviendront longtemps : un conte musical avec l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) présenté dans la magnifique Maison symphonique. Musique et théâtre, quoi de mieux pour faire découvrir le répertoire symphonique aux enfants?

Quoi : Les manigances de maestro Chat botté

Où : Maison symphonique, Montréal

Quand : Dimanche 18 novembre à 14 h

Pour qui : Les enfants de 5 à 12 ans (et leurs parents!)

Explications : Le conte du Chat botté écrit par Charles Perreault fait partie des classiques de notre enfance. Rappelez-vous ce chat intelligent et rusé qui transforme son maître de meunier à un digne marquis de Carabas, grâce à ses bottes et à quelques mensonges ratoureux! Les musiciens de l’OSM sont entourés de quatre comédiens, notamment Didier Lucien qui personnifie le Chat botté. L’ogre est interprété par le baryton Geoffroy Salvas. Tout ce beau monde obéit à la baguette d’Adam Johnson, le chef en résidence.

À noter : Les concerts contribuent à développer le sens artistique et musical des jeunes. En famille, on a assisté à plusieurs d’entre eux : mes grands en gardent un très bon souvenir. Ces concerts sont vraiment adaptés pour une sortie familiale, car ils durent au plus 60 minutes et sont sans entracte.

Selon Kent Nagano : « Les bénéfices d’être en contact avec la musique dès le plus jeune âge sont nombreux et vastes. » C’est pourquoi l’OSM tient à la série Jeux d’enfants. Deux autres concerts font partie de cette série de trois : Pierre et le loup, le 27 janvier, et Pinocchio, le 12 mai.

Prix :

Enfants : 18 $ et 23 $

Adultes : 37 $ et 46 $

Rabais de 20 % pour un abonnement aux trois concerts de Jeux d’enfants

Achat des billets : 1-888-842-9951 ou en ligne