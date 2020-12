Ah, ce petit moment avant d'annoncer à vos proches que vous attendez un bébé! Pour vrai, c'est le plus beau des secrets que j'ai partagés, pendant quelques semaines, avec ma blonde.

Un texte de Simon Laroche

Ça nous brûlait les lèvres, on rayonnait comme deux jeunes amants et on avait ce doux sentiment d’avoir fait un mauvais coup! Voici comment j’ai annoncé la nouvelle à mes proches… et quelques judicieux conseils pour ne pas faire comme moi!

Nous avons invité mes beaux-parents à souper. Évidemment, pour déjouer tout le monde, ma blonde remplissait sa coupe de moût de pommes toutes les 2 minutes parce qu’elle avait l’impression que tout le monde le savait... Sans blague, un peu plus et elle se faisait des shots d’eau tout en calant de la bière sans alcool dans un entonnoir pour que les gens ne se doutent de rien.

Au dessert, nous avons (enfin!) présenté une boîte contenant le fameux test de grossesse à mes beaux-parents. Ma belle-mère l’a ouverte. Suspense. Elle s’est exclamée : « Hein? Une brosse à dents!? »

Conseil no 1 : Assurez-vous que la personne à qui vous offrez le test de grossesse porte ses lunettes.

Comme on apprend de ses erreurs, nous avons décidé de répéter le même stratagème pour l’annoncer à ma famille, mais en mettant une suce dans la boîte… c’est plus visuel!

Ma mère a ouvert la boîte et s’est instantanément mise à pleurer, mais genre, vraiment instantanément. Je suis sûr que même Guylaine Tremblay ne peut pas faire ça.

Il faut savoir que ma mère, femme aux 1001 talents, ne possède pas celui de pleurer et de parler en même temps. Mon père s’est donc approché, a regardé dans la boîte et a craqué lui aussi, sans un mot. Là, ça peut sembler mignon comme scène, mais ma sœur, qui était assise plus loin semblait terrifiée par cette boîte ensorcelée qui fait pleurer dès qu’on la regarde.

Conseil no 2 : Annoncer la bonne nouvelle à plusieurs personnes en même temps pour éviter de faire vivre une crise d’angoisse à quelqu’un.

Vous voilà maintenant outillés pour annoncer la grande nouvelle. Bonne chance!

Du même auteur

Papa sans filtre : 10 constatations que j’ai faites depuis que ma fille mange

Papa sans filtre : le manque de sommeil

Papa sans filtre : à bout des parents à bout!

Papa sans filtre : touche pas à mon enfant!

Papa sans filtre : Le temps