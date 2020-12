L'Armistice, dont on fête le 100e anniversaire cette année, m'a inspiré ce thème. La guerre, sur le plan international, est peut-être difficile à conceptualiser pour un enfant, mais le conflit, ça, il peut connaître. L'un n'est pas si loin de l'autre...

Un texte de Ève Christian

Titre : La dernière fleur

Auteurs : James Thurber (textes et illustrations) et Albert Camus (traduction)

Éditions : Wombat

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Au moyen d’une parabole, on évoque en images l’effet destructeur d’une guerre sur la population humaine. Au final, ce conte inspire la paix.

Mon avis : Cette suite de dessins a été créée par l’auteur en 1939 pour expliquer les conflits mondiaux à sa fille de 7 ans. Mis en peu de mots par Albert Camus en 1952, il devient un conte écologiste qui fait réfléchir. Une belle idée pour parler de la guerre avec les petits.

Titre : Plumes et prises de bec

Auteurs : Mem Fox (textes), Nicholas Wilton (illustrations) et Michèle Marineau (traduction)

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Les paons habitent un jardin, voisin d’un lac peuplé de cygnes. Ils remarquent que les oiseaux blancs volent et nagent, contrairement à eux. Craignant d’être forcés par les cygnes à modifier leur façon de vivre, ils s’arment de plumes au bout affilé. Les cygnes, effrayés par cette attitude belliqueuse, accumulent aussi des munitions. Le vol de l’un d’eux au-dessus du jardin des paons, une branche au bec, est interprété à tort comme une attaque et dégénérera en un carnage. Il ne restera que deux œufs, l’un au jardin, l’autre près du lac, qui bientôt écloront sur un monde nouveau…

Mon avis : En ces temps de conflits et de mésententes, on comprend la pertinence de rééditer ce livre, qui a été d’abord publié en 2002. Sa métaphore évoque les différences entre espèces et la morale qu’on en tire est directe. Les illustrations sont magnifiquement colorées.

Titre : Jules et Jim : frères d’armes

Auteur : Jacques Goldstyn (textes et illustrations)

Éditions : Bayard Canada

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Jim a toujours été plus rapide que son ami Jules. Il était plus fort, apprenait plus vite et était toujours à l’heure, contrairement à Jules, qui était souvent en retard de deux minutes. Meilleurs amis du monde depuis le berceau, ils se sont engagés dans l’armée pour la guerre de 14-18. Même là, Jim a continué de protéger Jules. À l’Armistice du 11 novembre, ils espéraient revenir ensemble au pays, mais deux minutes ont changé le destin de Jim.

Mon avis : Ce livre est parfait pour parler de l’Armistice aux jeunes. La forte histoire d’amitié y est exprimée autant en mots qu’avec des illustrations aux traits noirs qui semblent recouverts d’aquarelle. On y reconnaît Goldstyn, connu des jeunes de plusieurs générations, puisqu’il est le bédéiste des Débrouillards depuis 30 ans. La conclusion surprend.

Titre : Petit soldat

Auteurs : Pierre-Jacques Ober (histoire et mise en scène), Jules Ober (images) et Felicity Coonan (effets visuels numériques)

Éditions : Seuil

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : En 1914, c’était la guerre. « Une guerre qui ne devait durer que quelques mois. Mais qui dura des années ». C’est ainsi que commence ce livre, qui raconte le conflit avec les Allemands à travers l’histoire du soldat Pierre et de son ami Gilbert.

Mon avis : Ce livre mérite qu’on s’y arrête. Son originalité tient au fait qu’il est illustré par de petits soldats de plomb, mis en scène dans différents décors. On est émus par cette touchante histoire du soldat Pierre. Il fuit son camp pendant deux jours pour passer Noël avec sa mère. Puis, malgré son retour, il est condamné à la peine de mort. Cette histoire d’amitié démontre à quel point le monde est parfois à l’envers.

Titre : C’est quoi la guerre

Auteur : Eduard Altarriba (textes et illustrations)

Éditions : Bang

Pour les enfants à partir de : 9 ans

Résumé : Connaître les dessous, les tenants et les aboutissants de la guerre, c’est un pas vers la paix. Avec ce livre, les jeunes en apprendront beaucoup sur ce qui initie les guerres, les acteurs internationaux, le pouvoir, l’armement, l’Armistice et la trêve d’une guerre… Un dossier spécial explique en détail la guerre de Syrie.

Mon avis : La collection Mon monde explique en mots simples et sans détour les problèmes quotidiens relatés dans la presse internationale. J’avoue en avoir appris sur les conflits armés. Plusieurs aspects sont couverts de façon attrayante pour les jeunes : faits historiques illustrations, dates, chiffres, encarts, etc. La belle couverture visuelle est teintée majoritairement de rouge.

Titre : Les chênes de Vimy : la route vers la paix

Auteurs : Linda Granfield (textes), Brian Deines (illustrations) et Martine Faubert (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : L’Ontarien Leslie Miller est engagé à titre de signaleur pour la Première Guerre. Dans ses temps libres, il est un grand contemplateur de la nature. Dans son journal, il décrit les grandes haies de chênes qu’il voit sur la crête de Vimy. Les glands qu’il envoie à sa famille au Canada seront le début d’une aventure symbolique.

Mon avis : Ces grands arbres sont un prétexte pour raconter un autre point de vue de la guerre de 14-18. Ce qui semble un album pour enfants est davantage un livre pour les plus âgés : le texte fourni nous trempe dans l’atmosphère de cette époque. Il est accompagné d’illustrations créées à la peinture à l’huile par l’illustrateur, qui a souvent été primé pour son travail. Une œuvre d’art.