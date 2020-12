Trop de choses en tête, vous avez l'impression que celle-ci va exploser? Votre charge mentale est assurément trop lourde. Voici quatre conseils pour l'alléger et vous sentir mieux.

Un texte de Nadine Descheneaux

Vous donner la permission d’arrêter

Chaque jour, prenez une pause juste pour vous faire du bien. Il n’est pas facile de vous arrêter, mais vous devez le faire. Prendre du temps pour vous peut parfois vous sembler être une perte de temps, mais il n’en est rien! Dans ces moments, vous faites le plein d’énergie.

Réduire votre liste de choses à faire

Attention aux listes qui ne font que s’étirer toujours! Elles deviennent démoralisantes, car vous vous sentez submergé. Prenez votre liste et faites deux actions simples. D’abord, déléguez certaines tâches. Vous n’avez pas à tout faire seul. Puis, fractionnez votre liste en y jetant un coup d’œil réaliste. Pour votre liste du jour, ne gardez que les tâches qui sont vraiment réalisables. Les autres, inscrivez-les sur une autre liste.

En parler

Ne restez pas seul avec ce qui se brasse dans votre tête. Peut-être que vous trouverez de l’aide autour de vous. Parlez avec votre partenaire de vie et vos enfants de ce que vous ressentez, et trouvez ensemble des solutions. De plus, en discutant avec vos collègues ou vos amis, vous constaterez sûrement que vous n’êtes pas seul à sentir que votre charge mentale est lourde.

Écrire matin et soir

Au matin, écrivez pendant 5 ou 10 minutes tout ce qui vous passe par la tête, vos soucis comme vos envies. Le soir, faites un exercice de gratitude. Notez 3 choses qui ont embelli votre journée et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Bien sûr, cet exercice quotidien n’efface pas la charge mentale d’un coup, mais il vous permet d’avoir plus d’espace en vous pour rebondir face aux aléas du quotidien.

