Je suis papa. Vingt-six ans et papa, ça ne me rajeunit pas... Comme on dit : « Ça va vite! »

Un texte de Simon Laroche

Ma fille va avoir deux ans. Deux ans (!!!!!). C’est fou. Depuis sa naissance, elle a beaucoup grandi; ses traits se sont définis, ses cheveux ont poussé (ses dents aussi!) et elle parle. Comme mes parents ne la voient pas souvent, ils remarquent le moindre de ces changements.

Ma fille, c’est l’image du temps qui passe. Ce temps qu’on oublie. Elle vieillit à une vitesse folle et nous rappelle que, même si on ne le remarque plus, on fait de même. Mes parents n’ont jamais été aussi jeunes depuis qu’ils sont grands-parents (je n’avais jamais vu mon père se rouler à quatre pattes dans le salon), mais ils n’ont jamais eu autant conscience du temps qui nous glisse entre les doigts.

Chaque fois qu’ils la voient, c’est comme si elle leur disait : « Tic, tac, tic, tac… »

On dirait que, hier encore, j’étais à la maternelle et je me moquais de Mario, qui dépassait toujours quand il dessinait. Hier encore, j’étais déguisé en raisin à mon initiation du cégep… et je faisais bouillir de la mayonnaise pour me faire une béchamel (À NE PAS FAIRE). Hier encore, je refaisais le monde avec ma bonne amie Mary-Ann en buvant du café passé 23 h dans le portique de l’immeuble où on habitait. Hier encore, je travaillais comme commis dans une pharmacie… en faisant parfois de petites siestes caché dans l’entrepôt. On dirait que c’était hier, mais ça fait longtemps.

L’affaire, c’est que depuis que je suis papa, je compare l’âge de mes souvenirs à celui de ma fille. J’ai un petit humain qui, pour la première fois de ma vie, met une image sur le temps qui passe, sur les pages du calendrier qui se tournent.

Avant d’être papa, je philosophais souvent sur ma raison d’être, sur le vrai bonheur (souvent après quelques bières, je l’avoue!), et depuis que je suis papa, j’ai enfin une grosse partie de la réponse : voir ma fille grandir, c’est ça qui me rend heureux.

Du même auteur

Papa sans filtre : 5 choses à ne pas dire à un nouveau parent

Papa sans filtre : 10 constatations que j’ai faites depuis que ma fille mange

Papa sans filtre : le manque de sommeil

Papa sans filtre : à bout des parents à bout!

Papa sans filtre : touche pas à mon enfant!