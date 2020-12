Il est tout à fait commun que les petits enfants aient peur du noir, très peu y échappent! C'est souvent entre l'âge de 2 et 4 ans que la peur du noir se développe.

Ce contenu a été écrit par Sonia Cosentino, de notre partenaire Maman pour la vie.

Elle se manifeste souvent à l’occasion d’un changement dans la vie de l'enfant ou à une nouvelle étape importante de son développement.

Pourquoi?

Les raisons réelles de cette peur n’ont rien à voir avec les montres et autres intrus qui inquiètent fiston à l’heure du dodo. C’est plutôt que, dans le noir, on ne voit rien, même pas les repères familiers de la chambre. À cet âge, l'enfant a encore besoin d’être rassuré par son environnement, et la présence de ceux qui l'aiment, dans des lieux familiers, est tout à fait rassurante. À l’opposé de la nuit quand il est seul dans sa chambre.

À cette peur de l’obscurité, on peut aussi ajouter que, jusqu’à 4 ans, les enfants vivent l’angoisse de la séparation à des degrés divers, selon le caractère de l'enfant et le contexte dans lequel il évolue. Vers l'âge de 6 ans, il sera en mesure de faire la différence entre le réel et l’imaginaire, entre sa crainte de ne plus vous revoir et son assurance qu’au petit jour, vous serez toujours là.

Changements

Votre enfant avait l’habitude de dormir profondément, et voilà qu’il se réveille brusquement, qu’il vous réclame, qu’il veut de la lumière, qu’il dit avoir peur… Ce que vous ne comprenez pas, c’est qu’il a peur « du méchant monsieur en noir », alors qu’il ne regarde pas de films violents et que vous ne lui avez jamais raconté ce genre d’histoires à faire peur.

Cette peur est innée et s’exprime selon les enfants avec plus ou moins de force. Saviez-vous que les traditionnels contes pour enfants agissent comme un exutoire dans ces circonstances? Ainsi, le méchant loup du Petit chaperon rouge, la sorcière de Blanche-Neige, le géant de Jacques et le haricot magique servent souvent aux enfants à canaliser ces craintes qui les prennent durant la nuit. La preuve? Aujourd’hui, les parents lisent moins ces contes à leurs enfants, et pourtant, les petits continuent d'avoir des cauchemars et des craintes incompréhensibles. Sans les images très fortes de ces contes, la peur se nourrit de bruits et d’ombres.

Veilleuse

La première arme contre la nuit noire est la veilleuse, qu’on laisse allumée toute la nuit. Ainsi, s’il se réveille, l’enfant verra sa chambre, pourra reprendre son toutou préféré dans ses bras et se rendormir. En vieillissant, il se peut que la lumière le dérange ou qu’au contraire, il s’habitue à dormir tout le temps avec une veilleuse. Mais c'est une conséquence… sans conséquence, alors ce n’est pas bien grave!

Pas suffisant

Malgré la lumière, votre enfant a encore peur? Il se réveille et pleure ou vous réclame? La meilleure chose à faire est de vous lever, d’allumer dans sa chambre et de faire le tour de celle-ci pour qu’il comprenne bien qu’il est en sécurité. Rassuré, il se rendormira. Il a besoin d’être beaucoup rassuré par ses parents! Ne soyez pas impatient, cette peur est irrationnelle, elle n’est pas réfléchie. Il a une crainte réelle, et à force de lui dire que vous êtes là, que vous comprenez sa peur, que vous êtes là pour le protéger et qu’à son réveil, vous serez encore là, il finira par se rassurer. Si au contraire, vous vous montrez impatient et frustré d’être encore réveillé en raison d’un de ses cauchemars, l’enfant risque de développer davantage d’angoisse et de nourrir ses craintes plutôt que de les apaiser.

2 ans : l’âge charnière

L'âge de 2 ans est une étape importante dans le développement de l'enfant, qui s’ouvre davantage au monde extérieur. Et ce qu’il voit ne lui plaît pas toujours! Il peut alors développer des peurs particulières, comme celles des animaux, de l'eau, du médecin, du dentiste, du père Noël, etc. Vous ne pourrez pas complètement le rassurer sur l’objet de sa crainte, mais faites passer votre message en douceur et avec affection, ça aidera sûrement!