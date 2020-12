Depuis 2005, un jury formé de cinq bibliothécaires jeunesse choisit, parmi une centaine d'ouvrages parus dans l'année précédente, cinq titres qui méritent d'être récompensés. Ces livres sont préalablement sélectionnés par les employés des 45 bibliothèques de Montréal pour la qualité des textes et des illustrations. Voici les finalistes de 2018.

Titre : Gilles

Auteur : Mathieu Lavoie (textes et illustrations)

Éditions : Comme des géants

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Un oiseau tombe de son nid; la maman s’inquiète pour son petit, qui est la cible d’un renard alléché. Une ruse lui permettra de sauver l’oisillon, qui n’a d’yeux que pour un ver de terre.

Mon avis : Une certaine fable de Lafontaine a sûrement servi d’inspiration à l’auteur. Ce livre est parfait pour les tout-petits avec ses pages dénudées. Sur celles de gauche s’inscrivent deux courtes phrases; à droite se trouvent les illustrations, minimales.

Titre : L’abri

Auteures : Céline Claire (textes) et Qin Leng (illustrations)

Éditions : Comme des géants

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : À l’annonce de l’arrivée d’une tempête, ça grouille dans les chaumières des familles Lapin, Renard, Sanglier et Oiseau : il faut prendre des mesures pour se mettre à l’abri et faire des réserves de nourriture. Alors que tous sont au chaud dans leurs terriers, deux ombres se profilent à l’extérieur, bravant la tempête. Elles demandent asile à chacune des portes, mais par méfiance devant les étrangers, personne ne laisse entrer ces frères ours. Seul le renardeau s’inquiète pour eux, au point de les rejoindre dans le vent et la neige pour leur remettre une lanterne. À son retour, sa famille est en panique : le toit du terrier va s’effondrer sous le poids de la neige, il faut quitter le domicile. Mais où aller dans cette nuit où les éléments de la météo se déchaînent?

Mon avis : J’ai tout de suite pensé, en refermant cet album aux magnifiques illustrations : « Tel est pris qui croyait prendre… » En réalité, cette belle histoire nous rappelle qu’on a toujours besoin des autres, et que la générosité est un cadeau qu’on donne, mais qu’on peut aussi s’attendre à recevoir; une leçon de vie doucement enseignée dans cet album.

Titre : Le chemin de la montagne

Auteure : Marianne Dubuc (textes et illustrations)

Éditions : Comme des géants

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Tous les dimanches, Madame Blaireau marche jusqu’au sommet de la montagne afin d’y observer la beauté du monde. Chemin faisant, elle observe la nature, salue les animaux qu’elle rencontre et leur rend service au besoin. Un chaton rencontré aspire à l’accompagner, mais il se croit trop petit. Elle l’encourage, et pendant la randonnée, lui enseigne ce qu’elle sait. D’un dimanche à l’autre, Lulu le chat écoute, observe et apprend. Le jour où elle sera trop faible pour marcher à ses côtés, ce sera son tour de lui faire découvrir des merveilles.

Mon avis : Magnifique livre plein de douceur et de tendresse, autant dans le texte que dans les illustrations. À sa lecture, on ressent un bien-être digne d’une promenade dans la nature. Les thématiques de l’amitié, de l’entraide, de l’ouverture face à autrui, de la confiance et de la passation des connaissances sont doucement amenées. Un bel ouvrage sur le cycle de la vie.

Titre : Une histoire de cancer qui finit bien

Auteures : India Desjardins (textes) et Marianne Ferrer (illustrations)

Éditions : De La Pastèque

Pour les enfants à partir de : 9 ans

Résumé : Cette adolescente de 15 ans vit avec la leucémie depuis 5 ans. On la retrouve quelques heures avant un important rendez-vous avec son médecin, qui lui dira combien de temps il lui reste à vivre. À travers ses mots, on repasse les événements de ces cinq dernières années : l’arrivée de la maladie, les traitements, la relation avec sa famille dont les encouragements ne sont parfois pas les meilleurs… Elle évoque son chum Victor, qui tient à l’accompagner tout au long de cette aventure. Elle parle des espoirs et des découragements.

Mon avis : La rencontre d’une jeune fille atteinte de leucémie a servi de point de départ pour l’auteure, qui a voulu pondre un récit d’espoir. On le croit; cependant, j’ai trouvé certains passages difficiles à lire en tant que mère; mais je les imagine criants de vérité. Peut-être est-ce en raison de l’emploi du « je ». Je crois qu’un enfant malade pourra y trouver du réconfort.

Les illustrations principalement colorées de rouge violet et de gris sont percutantes; certaines ont des proportions non standards. Cependant, elles appuient parfaitement l’histoire.

Titre : Pourquoi les filles ont mal au ventre?

Auteures : Lucile de Pesloüan (textes) et Geneviève Darling (illustrations)

Éditions : De l’Isatis

Pour les jeunes à partir de : 11 ans

Résumé : Les filles ont mal au ventre pour plusieurs raisons, dont le racisme, l’orientation sexuelle, les préjugés ou l’injustice entre les genres sur différents plans. Quarante-huit pages décrivant pourquoi les femmes doivent se battre pour prendre la place qui leur revient. Ça tombe à point en 2018.

Mon avis : Contrairement à ce que j’avais compris par le titre, ce livre n’en est pas un sur la puberté. Oui, on y parle des malaises des filles, mais pas ceux qui sont physiques. C’est une prise de conscience pour positionner le féminisme. Rien de revendicateur, mais des pistes de discussion, de réflexion et d’action. Les illustrations, teintées de mauve, sont très fortes, presque autant que les mots.

Et le livre gagnant est :

Le chemin de la montagne, de l’auteure Marianne Dubuc. Le 25 octobre, elle a reçu l’importante distinction du Prix du livre jeunesse 2018 des Bibliothèques de Montréal accompagnée d’une bourse de 5000 $.