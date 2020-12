À l'Halloween, on s'amuse à avoir peur des sorcières, des loups-garous et des vampires, mais quand ce sont les allergies qui terrorisent les gens, on rit moins... Voici quelques conseils à suivre pour les parents d'enfants allergiques et pour tous ceux qui veulent leur rendre la tâche plus facile.

Pour les parents d’enfants allergiques :

1- Apprenez à votre enfant que les joies de l’Halloween vont bien au-delà de la fameuse récolte de bonbons! Quelques idées : décorez votre maison et confectionnez vos costumes, racontez-vous des histoires d’épouvante, organisez une fête d’Halloween avec la famille et les amis, etc.

2- En préparant votre enfant pour le soir du 31 octobre, soulignez l’importance d’être vigilant. Rappelez-lui d’avoir son auto-injecteur en sa possession en tout temps et d’attendre d’être de retour à la maison avant de goûter à quelconque bonbon, même à ceux qu’il considère être sans danger.

3- Informez vos voisins de la situation de votre enfant. Vous pouvez même leur apporter des friandises sécuritaires ou des gâteries que vous aurez cuisinées en prévision de la visite de votre enfant.

4- Le soir du 31 octobre, optez préférablement pour les maisons arborant une citrouille turquoise; une initiative de l'association américaine Food Allergy Research and Education (FARE) encourage les gens à exhiber une citrouille peinte en turquoise afin d’indiquer qu’ils offrent des surprises non alimentaires. Consultez leur carte interactive pour trouver les maisons participantes près de chez vous.

Pour les autres :

1- Privilégiez les friandises emballées individuellement et affichant la liste d’ingrédients. Rappelez-vous qu’il n’y a pas que les arachides et les noix auxquelles on peut être allergique. Beaucoup d’enfants sont aussi allergiques au lait, au soya et au blé, entre autres.

2- Il n’y a pas que les bonbons pour ravir les enfants! Offrez-leur des gâteries non alimentaires, comme des autocollants ou de petites figurines achetées au magasin à 1 $. Passez le message en exposant une citrouille turquoise devant chez vous.