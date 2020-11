Passer l'Halloween, c'est excitant! De maison en maison, de bonbon en bonbon, dans l'empressement, il arrive parfois qu'on oublie les règles de sécurité de base.

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie.

Il s’avère parfois difficile de contenir l’excitation : c’est vrai pour les adultes, alors imaginez un peu pour les enfants! C’est que l’Halloween, malgré tous les zombies et les squelettes qui hantent nos rues, est une fête fort vivante; l’énergie et la fébrilité des enfants, nourries par les friandises de surcroît, atteignent des sommets. Ce n’est cependant pas une raison pour faire fi des règles de sécurité. Il faut donc s’assurer de les rappeler à son enfant avant le grand soir.

Le costume

Bien entendu, les vampires et les sorcières de ce monde ne portent pas de couleurs particulièrement claires… ce qui les rend plus difficiles à voir, dans le noir, et particulièrement pour les automobilistes. C’est pourquoi il est grandement conseillé de porter un costume aux couleurs claires. Pour ne pas ruiner l’allure de son monstre des ténèbres avec des tons pastel, apposez au costume des bandes réfléchissantes. Si vous vivez dans un secteur où il y a peu de lampadaires, il pourrait être judicieux de vous équiper d’une lampe de poche.

Le costume devrait, par ailleurs, ne pas être trop long, sinon l’enfant risque de s’accrocher et de trébucher, surtout en montant et en descendant les marches. Le port du masque est aussi déconseillé puisqu’il restreint la visibilité et augmente les risques d’accident. Mieux vaut opter pour un maquillage.

Les accessoires (épées, couteaux, fourches et compagnie) devraient être faits de matières souples afin d’éviter les blessures.

Le porte-à-porte

Halloween ou non, les règles de sécurité routière doivent être respectées en tout temps. En bref, il faut toujours regarder des deux côtés de la rue avant de traverser, et traverser aux intersections ou aux passages pour piétons seulement. Sauf exception, il faut toujours marcher sur les trottoirs. D’ailleurs, expliquez bien à votre enfant qu’il doit effectuer sa cueillette un côté de la rue à la fois.

Apprenez aux plus petits que seules les demeures éclairées sont celles où ils peuvent aller sonner ou cogner, et dites-leur de toujours rester dans l’entrée pour recevoir les bonbons et de ne jamais pénétrer dans les maisons, même si on les invite à le faire. Ces conseils de sécurité gagnent à être promulgués dès les premières fêtes d’Halloween puisqu’ils serviront encore lorsque les jeunes feront leur tournée sans vous.

Votre enfant passe l’Halloween avec ses copains? Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) conseille de vous entendre préalablement avec lui sur le parcours et de déterminer à l’avance l’heure de retour. Les enfants devraient toujours rester dans leur quartier et sur les rues qu’ils connaissent. Dans le même ordre d’idées, dites-lui de ne jamais monter dans le véhicule d’un étranger ni de s’en approcher. Notons aussi que les enfants ne devraient jamais passer l’Halloween seuls : il est ainsi préférable qu’ils effectuent leur tournée en groupe (le SPVM recommande des groupes de quatre ou cinq) ou accompagnés d’un adulte.

Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours rester avec son groupe, ne pas s’en éloigner et demeurer sur la route préétablie.

La récolte

Il est important que votre enfant attende d’être de retour à la maison avant de plonger dans sa récolte de friandises. Difficile, soit, mais nécessaire, puisqu’il faut toujours effectuer un tri dans le sac de bonbons une fois le porte-à-porte terminé. Bien sûr, jetez tout ce qui n’est pas emballé par le commerce : les petits gâteaux maison et les biscuits ou bonbons achetés en vrac, par exemple.

De plus, il faut s’assurer que l’emballage d’origine des friandises n’a pas été ouvert et qu’il n’est pas endommagé. Si vous avez le moindre doute, ne prenez pas de risque : jetez-les.

C’est rare, mais certains offrent encore des fruits. Si votre enfant en reçoit, vous devez bien les inspecter, puis les laver. Coupez-les en petits morceaux avant de les servir et, encore une fois, au moindre doute, jetez-les.

10 règles pour une soirée d'Halloween sécuritaire

Porter des vêtements courts

Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes

Éviter les masques et opter pour un maquillage

Utiliser une lampe de poche

Convenir avec ses parents du trajet et de l'heure de retour

Sonner aux portes en groupe ou accompagné d'un adulte, et attendre à l'extérieur des maisons

Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement

Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière

Refuser d'approcher un véhicule ou d'y monter sans la permission d’un parent

Vérifier avec un parent les friandises

Source : SPVM